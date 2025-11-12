El verano se acerca y el agua escasea: caudal mínimo en los ríos Limay y Neuquén

Se avecina el verano y la pregunta que circula, como todos los años, es: ¿Habrá agua en los balnearios de Neuquén para refrescarse? Los ríos Limay y Neuquén tienen niveles de agua considerablemente bajos. Así lo advirtió Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana de la ciudad de Neuquén: “Se vienen reiterando los valores desde hace ya casi 35 días, que son valores bajos, que responden a un caudal mínimo”.

Si se repasan los caudales programados por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas para esta semana se observa que en el río Neuquén se proyecta erogar, desde el compensador de El Chañar, de 135 a 145 (mínimo y máximo) de metros cúbicos por segundo. En el río Limay, que se eroga desde Arroyito, el caudal saliente programado es de 330 a 340 (mínimos y máximos) de metros cúbicos por segundo. “Son caudales bajos que responden a una erogación ecológica, el mínimo que se puede erogar”, explicó Baggio.

Caudales programados por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas. Foto: Captura de pantalla

Esta situación no es nueva para Neuquén. Hubo años donde se vio aún más la sequía en los causes del río. Quedó en la memoria de los vecinos de Neuquén, aquella postal, de hace tres años, donde apenas un hilo delgado de agua del río Limay cruzaba frente a los clubes.

Esta situación tiene, como sucedió otras veces, distintas causas. Pero, específicamente este año fue un año hidrológicamente seco, no llovió ni nevó lo suficiente en la alta cuenca, y además en los meses de junio y julio se tuvo que erogar mayor cantidad agua. “Durante la época de mayor ola de frío en el país se tuvo que abastecer la demanda de energía eléctrica de Buenos Aires y el conurbano”, especificó Baggio.

Aunque la generación de energía eléctrica es esencial y Neuquén forma parte de un sistema interconectado nacional donde tiene obligaciones, para Baggio es menester discutir los parámetros por los cuales se define la erogación de agua: “Tener una dinámica de manejo de la cuenca hídrica que responda solamente al parámetro de la generación de energía hidroeléctrica no es bueno porque también hay que tener en cuenta la dinámica natural del río”.

“Estamos en un momento en el cual parece que la cuestión energética pesa mucho más que lo vinculado a la necesidad hidrológica de ambos ríos. Por eso, para mí se tendría que volver a poner en el mismo escalón los diferentes usos del sistema de presas de embalse. Deberíamos poner en igualdad de condiciones la generación de energía hidroeléctrica, el cuidado del ambiente y el uso del agua para consumo y riego”, analizó Baggio.

Para Baggio esos tres intereses deberían estar balanceados para que la erogación del agua no priorice un uso sobre otro. “El debate debe darse entre la Autoridad de Cuencas y Nación. Y ahora ojalá pueda volver a intervenir la Provincia”, dijo el funcionario.

El chapuzón durante el verano está asegurado. A pesar del poco caudal del río Limay, los balnearios estarán habilitados y operativos durante el verano. De hecho, desde hace 20 días se está llevando adelante el programa de monitoreo de calidad de agua, paso necesario para habilitar el uso recreativo del agua.