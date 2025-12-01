Comienza el verano en Viedma: se pone en marcha el servicio de guardavidas en el río y en el mar

Viedma da el puntapié inicial de la temporada de verano. Desde el 1 de diciembre comienza el funcionamiento del servicio de guardavidas en los balnearios habilitados en el río y en el mar.

En esta temporada de verano 2025/26 Viedma tiene hay once sectores habilitados como balneario: cuatro en el río y siete en la costa marítima. Y habrá 65 guardavías todos los días de 14 a 20hs. a lo largo de la costa cuidando a los bañistas.

Esta primera semana de diciembre también comienzan todas las actividades turísticas, deportivas y culturales pensadas para la temporada de verano en los distintos paradores.

La temporada será acompañada por diversas propuestas: “Tenemos actividades que son públicas, pero también actividades deportivas que están a cargo de privados o de otras organizaciones deportivas, como es el beach vóley o el beach handball, que se desarrollarán en las playas de El Cóndor y también en los espacios de arena que tenemos en el Parque Ferreira. Además, habrá actividades deportivas y recreativas a cargo de la Municipalidad en las distintas playas habilitadas con servicio de guardavidas”, contó Eugenia Serra, jefa de Gabinete de la municipalidad de Viedma.

Cuáles son los sectores habilitados como balneario en Viedma: zonas de río y de mar

En Viedma se puede disfrutar de balnearios en río y mar. En el caso de las playas del río las zonas habilitadas son: sector bulevar Ayacucho hasta Jofré, costanera entre Dorrego y Moreno, sector entre Belgrano y Mitre.

Este año se incorpora una nueva playa habilitada en el sector de la costanera entre las calles Hidelman hasta Humble, eliminando el sector ubicado entre calles Jofre y Dorrego, producto de la crecida de juncos, habilitando esa zona como espacio exclusivo para actividades acuáticas y deportivas.

En la zona de la costa marítima los sectores habilitados son: playa Cailotto (con ingreso de vehículos para estacionamiento), playa Central, Bajada El Faro, Picoto, Playa Bonita y La Lobería.

En el balneario El Cóndor se incorpora una nueva playa entre calle 59 y calle 45 (pasaje peatonal Cornalito). Además se elimina el servicio de guardavidas entre El Faro y 100 metros antes de llegar a Picoto con el objetivo de resguardar ese espacio para el ingreso y egreso de autos.