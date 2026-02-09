El stand del DIARIO RÍO NEGRO fue el más concurrido en la Fiesta de la Confluencia 2026 de Neuquén

Durante las cuatro jornadas de la Fiesta Nacional de la Confluencia,https://www.rionegro.com.ar/sociedad/fotos-talento-regional-y-previa-de-lujo-revivi-los-shows-de-magdalena-vitale-y-ninio-condenado-en-la-fiesta-de-la-confluencia-2026-4462202/ el stand de DIARIO RÍO NEGRO se consolidó como uno de los espacios más activos y convocantes del predio, con una propuesta que combinó entretenimiento, participación ciudadana y periodismo en vivo. A lo largo de los días, cientos de personas se acercaron para sumarse a las distintas actividades pensadas para públicos de todas las edades.

La propuesta incluyó juegos y dinámicas recreativas -como la ruleta y los aviones de papel-, carteles para completar y una agenda permanente de sorteos y regalos. Se entregaron libros para grandes y chicos, abanicos y obsequios, mientras que las urnas destinadas a los premios mayores se llenaron rápidamente con cupones de los participantes.

La cobertura periodística fue otro de los ejes del espacio. Desde el stand se realizaron entrevistas en vivo por streaming, producción de contenidos para redes y plataformas digitales y una cobertura del escenario principal, acompañando el paso de todos los artistas que formaron parte de la grilla del festival. El público pudo ver de cerca el trabajo periodístico y el detrás de escena de la producción de noticias.

Nadie quiso perderse la oportunidad de saber cómo es la producción periodística.

El stand también fue punto de encuentro institucional y recibió visitas destacadas, entre ellas las del gobernador Rolando Figueroa, el intendente de Neuquén Mariano Gaido y la jefa de Gabinete municipal María Pascualini. Durante su recorrida, Gaido resumió el clima del espacio con una frase que se repitió entre los visitantes: “No sos feliz en la Confluencia sin pasar por el stand de Río Negro”.

En paralelo, se registró la venta de más de 1.500 ejemplares del diario, una cifra significativa en un evento masivo y al aire libre, que reforzó el vínculo con los lectores y amplió el contacto con nuevos públicos.

Vistas de lujo. El intendente de Neuquén Mariano Gaido estuvo allí. También se hizo presente el gobernador Rolando Figueroa.

Además, el stand tuvo un rol central en el Sorteo Aniversario del diario, cuyo premio principal es un Toyota Yaris 0 km. Quienes adquirieron el diario durante la Fiesta de la Confluencia pudieron depositar sus cupones en las urnas habilitadas, que se completaron con miles de participaciones.

Gran convocatoria para llegarse el diaro papel y poder participar del sorteos de los Yaris o Km

Con una presencia cercana, participativa y multiplataforma, el diario reafirmó su rol como medio de referencia regional, acompañando uno de los eventos culturales más convocantes del país y fortaleciendo el vínculo directo con la comunidad.