Mariano Gaido visitó el stand de Diario RÍO NEGRO y resaltó el derrame económico de la Fiesta de la Confluencia 2026: «Es un festival familiar»

La Fiesta Nacional de la Confluencia 2026 se consolidó como uno de los eventos más convocantes del país, alcanzando picos de hasta 370.000 personas en la segunda noche. Durante una recorrida por la Isla 132, el intendente Mariano Gaido defendió el esquema de financiamiento del festival y destacó el enorme derrame económico que beneficia a toda la región del Alto Valle.

«El festival fue licitado y hay una productora privada que paga a los artistas. Es un evento de costo cero para el Estado municipal«, subrayó el jefe comunal. Según las cifras oficiales, la inversión privada genera un retorno de 65.000 millones de pesos que circulan directamente en la gastronomía, el transporte y el comercio local.

«El que no pasa por el Diario RÍO NEGRO no es feliz», Mariano Gaido desde la Fiesta de la Confluencia 2026 en Neuquén

Durante su recorrida, el intendente hizo una parada especial en el stand de Diario RÍO NEGRO, donde aprovechó para destacar el espacio: «El que no pasa por el stand de Diario RÍO NEGRO no es feliz», lanzó entre risas mientras saludaba a los vecinos.

Foto: Juan Thomes.

Desde nuestro stand, Gaido puso en valor el engranaje laboral que rodea a la fiesta: “Estos eventos no son solo música, son trabajo. Desde el que arma el escenario hasta el emprendedor en los más de 200 stands habilitados”, agregó, remarcando que el impacto trasciende fronteras: el 37% de los asistentes llega desde provincias como Chubut, La Rioja y Salta, garantizando una ocupación hotelera del 100% en toda la zona.

El «coraje patagónico» frente a las críticas: la mirada de Mariano Gaido sobre el festival

En un contexto de cuestionamientos nacionales a los festivales populares, Gaido reivindicó la realización del evento. «Nosotros apostamos con ese coraje patagónico cuando había una ‘moda’ de cerrar estos festivales, y hoy los números nos dan la razón», afirmó el mandatario, quien además invitó formalmente al presidente Javier Milei, aunque este no pudo asistir por agenda.

Con una expectativa de superar el millón doscientas mil personas al finalizar las jornadas, el intendente resaltó la jerarquía de los artistas como Duki o María Becerra, quienes destacaron la magnitud del público neuquino. «Es un orgullo que Neuquén y Río Negro puedan organizar un espectáculo de esta jerarquía», concluyó.