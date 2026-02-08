Fotos | Talento regional y previa de lujo: reviví los shows de Magdalena Vitale y Ninio Condenado en la Fiesta de la Confluencia 2026

Antes de la explosión del trap y la noche de género urbano, el escenario principal de la Fiesta de la Confluencia 2026 tuvo su momento de identidad regional. En la tarde del domingo, bajo un sol que todavía pegaba fuerte en la Isla 132, Magdalena Vitale y Ninio Condenado demostraron por qué se ganaron su lugar entre los grandes.

La apertura estuvo a cargo de la neuquina Magdalena Vitale (18:00), quien desplegó su propuesta de folk fusión. Con una puesta en escena cuidada y un sonido envolvente, le puso calidez al inicio de la jornada, recibiendo a las primeras familias y grupos de amigos que llegaban para buscar su ubicación en el campo.

A las 18:30, el clima empezó a cambiar de tono con la llegada de Ninio Condenado. El grupo de General Roca trajo la mezcla perfecta para la fecha: R&B, pop alternativo y hip house. Su show funcionó como el puente ideal hacia la noche urbana, haciendo bailar a los presentes y dejando el escenario «caliente» para la seguidilla de estrellas nacionales.

Reviví las mejores postales de los artistas regionales en el escenario mayor:

