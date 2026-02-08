Fotos | Ruleta, regalos y filas por los 0km de Diario RÍO NEGRO: el stand volvió a ser furor en el día 3 

El stand de Diario RÍO NEGRO se consolidó, una noche más, como una parada obligada para las familias que recorren la Isla 132. En la tercera jornada de la Fiesta de la Confluencia 2026, el espacio se vio desbordado de visitantes que buscaban llevarse un recuerdo y, sobre todo, asegurar su chance por el premio mayor.

La «ruleta ganadora» fue nuevamente la estrella de la previa. Grandes y chicos hicieron fila para probar suerte y llevarse premios instantáneos. Pero el imán indiscutible sigue siendo el sorteo por el 114 aniversario del diario que entrega dos Toyota Yaris 0km: nadie quiso perderse la oportunidad comprar el diario y completar el cupón, soñando con ser el ganador que se anuncie en el cierre del festival.

Visita oficial y clima familiar

La jornada también tuvo su momento institucional con la visita del intendente Mariano Gaido, quien se acercó al stand para saludar al equipo y conversar con la gente.

Foto: Juan Thomes.

En medio de la recorrida, el jefe comunal valoró la organización y el ambiente que se vive en el paseo costero. «Es un festival familiar, vengan a disfrutarlo», invitó Gaido, remarcando que el evento no solo es un éxito de convocatoria, sino un motor fundamental para el turismo y la economía local.

