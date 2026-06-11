El sueño empezó en los recreos en Bariloche y hoy la acerca a la Selección Argentina

El martes por la mañana, al llegar a la Villa Olímpica del club Vélez Sarsfield, la barilochense Belén Salvador recibió una noticia inesperada. Antes de comenzar la práctica de fútbol, sus entrenadores le advirtieron que debían comunicarle «algo importante».

«Me llevaron a la oficina para decirme que había quedado preseleccionada para la Selección Nacional sub15. De la emoción no supe cómo reaccionar. No sabía si llorar, si reír. Empecé a temblar«, recordó Belén que, en febrero, cumplió 14 años. Abrazó a sus entrenadores y de inmediato, les preguntó si podía llamar a su familia en Bariloche.

«En una videollamada les conté a mis papás y a mis hermanas. Estaban tan contentos y yo me largué a llorar de la emoción. Esta noticia es lo más lindo que me pasó hasta ahora. Es muy difícil que te llamen de la selección argentina«, comentó, al tiempo que aclaró que «haber quedado preseleccionada ya es un montón».

«La directora técnica de la Selección Nacional Juvenil Clarisa Huber designó a jugadoras de la institución, Valentina Díaz, Belén Salvador y Milena Solís, para integrar la Selección Nacional Femenina Sub15«, dice la nota que llegó esta semana a la institución.

Belén en su primer entrenamiento en la AFA. Foto: gentileza

La pasión de esta barilochense por el fútbol salió a la luz a los 6 años cuando comenzó a llevar la pelota a la escuela para jugar en los recreos. En ese momento, practicaba hockey y convenció a su madre para que la anotara en fútbol. En su primer entrenamiento, «jugó un picadito» con Miriam Mayorga, la mediocampista de Bariloche que jugó en Boca Juniors e integró la Selección Nacional de Fútbol Femenino, de visita en la ciudad. Quedó deslumbrada.

En febrero de este año, esta mediocampista fue seleccionada por Vélez Sarsfield para formar parte de la reserva. Su familia acompañó su decisión y accedió a que la niña se radicara en la ciduad de Buenos Aires.

«Desde un primer momento, le vimos pasta para el fútbol. Es un cañoncito. Era chiquita y pese a que jugaba con pibas más grandes, cuando entraba, se quería comer la cancha. Pero a la vez, siempre entendió que es un juego en equipo», definió orgullosa su madre, Anahí Quesada.

Desde marzo que se radicó en Buenos Aires, la rutina de Belén comienza a las 5.30: el entrenamiento arranca a las 7 hasta las 11.30. Y después de almorzar, entrena nuevamente en la villa olímpica del club en provincia de Buenos Aires, hasta las 18.

Semanas atrás, Belén integró la Selección de Río Negro que se consagró campeón en los Juegos Epade, una competencia regional para deportistas juveniles de la Patagonia. La final se jugó ante Neuquén y en ese encuentro, la barilochense concretó el gol que les permitió ganar.

«Fue un placer representar los colores de mi provincia. Además, pude jugar con mi mejor amiga Lina Delgado y a Chula que juega en Cruz del Sur. Ellas dos son mi todo. Poder jugar la final de los Epade y poder meter el gol de la final lo disfruté muchísimo y estoy súper contenta», concluyó Belén que ahora se prepara para su próximo desafío: hoy y mañana, empezará a entrenar con la Selección Nacional en el predio Lionel Messi de la AFA en Ezeiza.