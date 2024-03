El testimonio de una joven voluntaria ante la inundación en Corrientes: «Hay mucha gente movilizándose»

—¿Cómo describirían el panorama generado por las inundaciones?

—Sabíamos que nos íbamos a encontrar con destrozos, ya que las inundaciones causaron que incluso en los barrios más urbanizados hubiera autos flotando o bajo agua y o casas completamente anegadas. Pero visitando las casas de los vecinos del Barrio La Olla, vimos un nivel enorme de vulnerabilidad y desesperación ante la pérdida de todo lo que tenían. Fue sin duda una situación sin precedentes y sin herramientas adecuadas a mano para poder afrontarlo.

—¿Qué fue lo que más te llamó la atención?

—Personalmente me llamaron la atención dos cosas: las personas a las que estuvimos asistiendo, su casa estuvo bajo agua y quedaron con pocas o incluso sin nada, pero una vecina del barrio, Mariana, alguien a la que el agua no le llegó, ofreció su casa y desde ese momento busca darles en conjunto con el resto de los vecinos un lugar donde poder estar, cocinar, dar un plato de comida y compartir. Ella abrió las puertas de su casa hasta que los vecinos puedan ir reconstruyendo de a poco las suyas. Por otro lado, me exaspera la poca preparación por parte del Gobierno provincial ante estas situaciones que se repiten: Corrientes pasa por un período de sequias seguido de lluvias intensas.

—¿Cómo evalúan la respuesta de la sociedad ante lo ocurrido?

—Hay mucha gente movilizándose, asociaciones civiles, facultades, escuelas y demás en pos de garantizar las necesidades básicas de este sector de la población. Por ejemplo, se ocupan de que los chicos estén bien equipados para la vuelta a clases, que tengan un colchón para dormir, productos de limpieza, ropa, etc.

—¿Tenían experiencia ayudando en situaciones similares?

—Pasamos por situaciones similares en la época del auge de los incendios, que para enero y febrero de 2022 nos tenía respirando cenizas en el medio del centro de la capital. Entre el período de sequía, las altas temperaturas y los incendios accidentales nos encontramos con el 10 % de la provincia bajo fuego. En ese momento llevamos donaciones al interior, tanto a la gente afectada como a los diferentes cuarteles de bomberos (algunos que se armaron durante esa época de incendios) buscando equiparlos y asistirlos lo mejor posible.

—¿Trabajaron en conjunto con otros grupos?

—Agradezco que siempre trabajamos en conjunto, como con el Espacio Mariño, una biblioteca y centro cultural que nos abrió las puertas para juntar donaciones y hacer eventos con el fin de concientizar y juntar dinero para seguir con la colecta en su momento y ahora con facultades y demás centros que nos brindan apoyo. Aparte de ellos, la ciudadanía siempre se ha movido a la par nuestra, prestando sus vehículos cuando no teníamos movilidad, sus manos, su tiempo lo que creo que es más importante y lo que me asegura que siempre va a haber gente movilizándose para que su entorno esté mejor.

Esta entrevista fue publicada originalmente en la newsletter OXÍGENO del 12 de marzo de 2024. Podés suscribirte acá.

Este contenido fue originalmente publicado en RED/ACCIÓN y se republica como parte del programa «Periodismo Humano», una alianza por el periodismo de calidad entre RÍO NEGRO y RED/ACCIÓN.