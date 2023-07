El torneo Don Pedro de Cipolletti en riesgo debido a las protestas en el puente de la isla Jordán

Ayer, el centenar de familias que viven en la isla Jordán anunciaron que este fin de semana realizarán un corte en el ingreso por la falta de una respuesta frente al problema que las afecta: la rotura de un puente de acceso. Esto provocó que cientos de familias se quedaran sin suministros esenciales. Solicitan una solución inmediata.

Según manifestó una de las vecinas, Yanina Espinoza, el corte comenzará mañana, sábado, a las 11 y podría prolongarse durante varios días. Explicó que el corte será total, por lo tanto, ninguna persona que se dirija a la isla con fines recreativos podrá ingresar.

Esta protesta provocará consecuencias en el torneo Don Pedro que se disputará este sábado en las canchas de Smata de la isla. Frente a la medida que anunciaron las familias, el partido no se podrá realizar ya que los participantes no podrán ingresar.

Las familias de la isla Jordán manifestaron que ayer el intendente Claudio Di Tella se acercó a la isla, pero “no brindó una respuesta favorable para los vecinos”.

Una de las vecinas, expresó que, en el encuentro, el intendente refirió que necesitan millones de pesos para reparar el puente, pero ellos aseguran que no se requiere tanto. “Él habla de muchos millones, y el puente que nosotros reclamamos no requiere tanto. No le pedimos un puente de hormigón, sino uno un poco más reforzado. Pedimos que nos de los materiales para repararlo nosotros o ellos lo reparen, pero no lleva millones armarlo” manifestó. La vecina aseguró que “esta no es la primera vez que el río lo tira, pero siempre se pudo reparar”.

Actualmente, las familias de la isla dejaron de recibir agua, leña y gas por la rotura del puente. Los vecinos indicaron que el Municipio, Vialidad y la Policía no dejan ingresar a los camiones que llevan suministros al barrio, pero cuando no están ingresa mucha gente que no vive en la isla.

Ante la falta de una solución inmediata, las familias mantendrán la medida de fuerza. “No queremos perjudicar a nadie, solo queremos cuidar nuestro único medio de ingreso y salida de nuestros hogares. El municipio no autoriza el ingreso de camiones con suministros, pero cada fin de semana ingresan cientos de autos por actividades recreativas que no son fundamentales”, aseguraron.

“Eso da mucha bronca porque ellos dejan pasar esos camiones, pero le prohíben el paso al colectivo urbano, escolar y a las cosas esenciales que necesitan las familias, pero cuando no están cualquiera pasa, estamos muy enojados”, dijo una de las vecinas.

Puente en la isla Jordán: qué dijo el municipio de Cipolletti

El derrumbe del puente de la isla Jordán, provocado por el crecimiento del río Neuquén, causó numerosos problemas para las familias que residen en la isla. El municipio informó que, frente a esta situación, realiza gestiones para brindar una solución.

El secretario de Obras Públicas, Gustavo Zovich manifestó que durante la jornada de ayer recorrieron el puente. Explicó que la primera decisión que tomó el municipio es reducir el caudal de agua que pasa por el sector, para ello comenzaron a volcar material en el brazo del río que hizo que el puente colapsara.

Una vez que el caudal se reduzca, evaluarán utilizar los mismos caños o se realizará la compra de unos nuevos para habilitar el paso. Zovich indicó que esperan poder utilizar los mismos caños para reconstruirlo y evitar que la obra se retrase.

Además, explicó que hoy vendrá un equipo de vialidad provincial a recorrer el sitio. Si las condiciones son las óptimas se podrá resolverlo rápidamente, manifestaron.