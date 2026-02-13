Expo Rural Bariloche: los mejores platos con chivitos y corderos para probar desde hoy al domingo

Desde hoy hasta el domingo, la Expo Rural Bariloche vuelve convertida en un gran patio gastronómico a cielo abierto: asadores, hornos, ollas y planchas al servicio de recetas que celebran a los productores y a la cocina patagónica. Entre cervezas artesanales, carnes braseadas, panes, dulces y opciones para todos los antojos, la feria propone un recorrido para comer rico, brindar y descubrir. También tendrá una súper barra enLa Pulpería para probar los mejores tragos con ginebra, vermut, vino y caña.

Serán tres días para acercarse al fuego, probar cortes nobles, conocer a quienes cocinan y brindar por los sabores de la región.

A compartir: esa es la idea del patio gastronómico de la Rural.

Lo campero late en el chivo, hijo del secano y del monte. Lo cordillerano se siente en el humo que envuelve los tomates, ese aroma que es el perfume de Bariloche. Asi se va a sentir la gastronomía en esta nueva edición de la Expo Rural Bariloche. Juan Izaguirre, chef y embajador de la gastronomía de Río Negro

¿Qué se podrá comer y beber? ¿Qué puestos tentarán con sus productos y creaciones?

En el paseo gastronómico habrá:

Cervezas artesanales, de la fuente: tiradas bien frías de Manush , Cervecería Blest , Wesley Brewery y Awka acompañan todo el circuito, ideales para maridar con brasas y sandwichones.

tiradas bien frías de , , y acompañan todo el circuito, ideales para maridar con brasas y sandwichones. Mini burgers con identidad local: Belek sale con cheeseburgers y una jugada hamburguesa de cordero en formato mini, pensadas para probar, comparar y repetir.

sale con cheeseburgers y una jugada hamburguesa de cordero en formato mini, pensadas para probar, comparar y repetir. Horno a leña y pizza al paso: Border Pizza amasa y cuece al momento en horno de leña; el plan perfecto para compartir mientras suena la música de la feria.

amasa y cuece al momento en horno de leña; el plan perfecto para compartir mientras suena la música de la feria. Sabores viajeros para comer con la mano: El Mexicano trae tacos, nachos y quesadillas; Crepes & Secrets alterna dulces de dulce de leche o Nutella con salados (caprese, veggie o pollo al curry); Ill Nono Alpino suma choripán puro cerdo, bondiola desmenuzada y papas en cono.

trae tacos, nachos y quesadillas; alterna dulces de dulce de leche o Nutella con salados (caprese, veggie o pollo al curry); suma choripán puro cerdo, bondiola desmenuzada y papas en cono. Street food patagónico: Carnicerías del Barrio propone trilogía para tentarse: medialuna de vacío en pan ciabatta; burger de cordero con mayo baharat y pepino encurtido; y criolla de ciervo con barbacoa ahumada.

propone trilogía para tentarse: medialuna de vacío en pan ciabatta; burger de cordero con mayo baharat y pepino encurtido; y criolla de ciervo con barbacoa ahumada. Sanguchería con carácter: El Filo Mountain ofrece sándwich de ternera y una potente burger de entraña; Agropecuaria Marela va con sándwiches de cordero y ternera; Manduca suma provoleta, carnes braseadas y empanadas; Entre Migas y Café arma opciones de res, pollo, cordero, cerdo y vegetariano.

ofrece sándwich de ternera y una potente burger de entraña; va con sándwiches de cordero y ternera; suma provoleta, carnes braseadas y empanadas; arma opciones de res, pollo, cordero, cerdo y vegetariano. Dulces, helados y algo más: helados y paletas de Bona Vena; waffles y golosinas en Tante Frida; pastelería casera de Maldita Patisserie (alfajores, muffins, scones) y café. Para refrescar, Holi despliega exprimidos, licuados, cócteles y postrecitos en vaso (incluye opciones veggie y sin TACC).







Juan Carranza, presente en esta Expo Rural Bariloche.

Sábado 14, “Los Corderos de la Expo”

Este día será la gran celebración de las carnes patagónicas. Cocineros de la ciudad presentarán platos especiales a base de cordero y chivo, en un formato degustación que reúne técnica, producto y creatividad:

Ale Clausen (Huinid Hoteles): corderito cara negra adobado con salsa de la casa, ensalada de papas & limas y huevo curado.

(Huinid Hoteles): corderito adobado con salsa de la casa, ensalada de papas & limas y huevo curado. Juan Izaguirre (Cervecería Berlina): “ Chivo expiatorio ”: croqueta de chivo con pasta de tomates ahumados y batatas pay.

(Cervecería Berlina): “ ”: croqueta de chivo con pasta de tomates ahumados y batatas pay. Lucas Mateu (Wesley Brewery): panchito de cordero al malbec con confitura de limón.

(Wesley Brewery): panchito de cordero al malbec con confitura de limón. Juan Carranza (Cervecería Patagonia): tacos de cordero en tortilla de maíz negro, lacto-ajo asado, limón y salsa taquera.







Alejandro Clausen, en la última edición de BALC, ahora presente en la Expo Rural Bariloche.

La rusticidad de la estepa en una textura sedosa

“Los chefs y cocineros convocados a esta nueva edición de la Expo Rural Bariloche estamos contentos y agradecidos porque siempre es un desafío estos trabajos puntuales, en un evento de esta envergadura”, comenta Izaguirre a “Río Negro”, resumiendo la expectativas de sus colegas.

«Vamos a presentar unas croquetas de chivo braseado, con una pasta de tomates secos ahumados y el crujir de batatas pay. Es un bocado que intenta traducir un paisaje: la rusticidad de la estepa transformada en una textura sedosa y elegante”, comenta Iizaguirre. “Todos los cocineros presentes en este evento, en mayor o menor medida, alineamos nuestras propuestas al concepto de territorialidad y lo que significa una expo rural acá en la cordillera”, sostiene.

En su caso particular, la elección del menú “nació del silencio de mi infancia. En Río Colorado, mi familia crió chivos desde siempre; ese animal es el mapa de mis primeros años. Elegirlo es abrir una puerta al patio de mi casa, es honrar el esfuerzo de mis abuelos , y el perfume de la chacra. No elegí un ingrediente, elegí un recuerdo que me transporta al origen, al lugar donde aprendí que el alimento es, ante todo, un acto de amor y pertenencia”.

Juan Izaguirre, rivalidando su rol de embajador de la gastronomía rionegrina en la Rural de Bariloche.

El perfume de Bariloche en la cocina de la Expo

¿Qué vuelta de tuerca le encontró a su menú para sorprender a la gente en esta Expo Rural? «La vuelta de tuerca es el diálogo entre el fuego y la técnica. Tomamos un producto campero, históricamente recio, y lo sometemos a un braseado paciente hasta que se vuelve una caricia al paladar. El toque de los tomates secos aporta esa nota de sol y espera, mientras que el humo le devuelve la mística del fogón. Es el encuentro de la cocina de herencia con la precisión de la gastronomía contemporánea”.

¿Cuánto de cordillerano, campero y patagónico tiene lo que diseñaron? «Tiene el pulso de un Río Negro integral. Lo campero late en el chivo, hijo del secano y del monte. Lo cordillerano se siente en el humo que envuelve los tomates, ese aroma que es el perfume de Bariloche. Es una síntesis de mi propia identidad: la técnica que pulí en la ciudad y en el mundo, puesta al servicio de los sabores que llevo tatuados desde que corría entre las ovejas y los chivos en la chacra. Es una cocina que no solo alimenta, sino que cuenta quiénes somos y de dónde venimos”, concluye.

Postales clásicas de la Expo Rural Bariloche