Expo Rural Bariloche: una experiencia para todos los sentidos

Del 13 al 15 de febrero llega una nueva edición de la Expo Rural Bariloche, organizada por la Sociedad Rural Bariloche con el apoyo de Emprotur y la provincia de Río Negro. El evento se llevará a cabo en el predio de la Sociedad Rural Bariloche: Ruta 80 camino al aeropuerto.

La Expo no es solo para gente del campo, es para quienes quieren pasarla bien y disfrutar de la buena comida. Este evento es para:

Familias : Granja infantil, espacios al aire libre, actividades durante el día y propuestas de comida para todos los gustos.

: Granja infantil, espacios al aire libre, actividades durante el día y propuestas de comida para todos los gustos. Turistas : Un plan distinto a minutos del centro de Bariloche, para conocer el lado rural de la Patagonia y probar sabores auténticos.

: Un plan distinto a minutos del centro de Bariloche, para conocer el lado rural de la Patagonia y probar sabores auténticos. Amantes de la gastronomía : Cordero, asador, cocineros invitados, productos regionales y propuestas pensadas para foodies.

: Cordero, asador, cocineros invitados, productos regionales y propuestas pensadas para foodies. Gente del campo y productores : Actividades técnicas y tradicionales, encuentro con colegas, exposición y venta de productos.

: Actividades técnicas y tradicionales, encuentro con colegas, exposición y venta de productos. Público joven y grupos de amigos: Juegos camperos, Pulpería, música, atardeceres en el predio y un clima de festival relajado.



La Expo es el Festival Rural de la Patagonia donde se convive con la cultura rural, gastronomía, naturaleza y productores. Pero no es solo una Expo, es un fin de semana completo de experiencias. Bariloche tiene campo y es una fiesta de gastronomía, tradición y encuentro. Una experiencia para todos los sentidos. El único lugar donde se ven perros arrieros y podés disfrutar de un sandwich de cordero brutal en el mismo plan.

Todas las actividades rurales clásicas de la Expo principalmente ovina siguen más firmes que nunca: el aparte campero, la doma, los perros arrieros, las pruebas de tambores, la esquila, jura de ovinos, remate de ovinos y mucho más tareas destacadas en el predio.



El valor de las entradas será de $4000 de costo por servicio. Personas con discapacidad, niños menores de 6 años y jubilados no abonan entrada, solo eben presentarse en puerta con DNI/carnet de discapacidad en la puerta. La entrada equivale a la compra de un ecovaso.

Los corderos de la Expo

Reconocidos cocineros de Bariloche: Izaguirre, Carranza, Clausen y Mateu, realizarán preparaciones con cordero y chivo. El enfoque es el respeto por el producto, ver al cocinero tratar con honor la carne.

Una jornada especial donde cocineros invitados prepararán recetas exclusivas con cordero patagónico. Un planazo, ideal para venir con hambre.

1/ 4 Juan Izaguirre, chef ejecutivo de Cervecería Berlina y Terrazas. Propuesta: "Chivo expiatorio" consta de croqueta de chivo, pasta de tomates ahumados y batatas pay. 2/ 4 Juan Carranza, chef ejecutivo de Cervecería Patagonia. Propuesta: Tacos de cordero, tortilla de maíz negro, lacto ajo asado, limón y salsa taquera. 3/ 4 Lucas Mateu, chef ejecutivo de Wesley Brewery. Propuesta: Panchito de cordero al Malbec y confitura de limón. 4/ 4 Alejandro Clausen, chef ejecutivo de Huinid Hoteles. Propuesta: Corderito raza "cara negra" adobado con salsa de la casa | ensalada papas & limas | huevo curado.



Habrá un día dedicado al cordero patagónico donde reconocidos cocineros locales prepararán recetas especiales, desde sanguches al paso hasta platos para sentarse a disfrutar. La comida es protagonista del festival rural de la Patagonia. Se podrá encontrar desde clásicos de parrilla y fuegos hasta propuestas creativas con productos locales, opciones para compartir, algo dulce para el mate y también alternativas vegetarianas. Además, cerveza artesanal y cocteles inspirados en la Patagonia. Todo pensado para comer rico, fácil y en un entorno único.

La Pulpería, patio cervecero y asador



En La Pulpería, raíces y tradiciones del territorio se mezclan en un espacio típico de campo: barra bien surtida y shows en vivo los 3 días del evento a las 18. ¡El rincón más peñero del festival! Este será el punto de encuentro del festival con tragos simples, vinos y cerveza, música y ese clima de “parar un rato y quedarse charlando”. Se contará con un stand con una barra de bebidas inspiradas en la Patagonia de la mano de la bartender Maru Ávila.

Maru Ávila será la encargada de los tragos.

Música en vivo

Viernes 13 a las 18: Rumbe

Sábado 14 a las 18: Rola Gitana

Domingo 15 a las 18: Dave Tomás – Dj Set

Asador

El restaurante de la Expo con carnes asadas a la parrilla con un sector de mesas y vajilla para disfrutar el mejor asado.

Las carnes al paso

Es un sector de carnes al paso para los que prefieren un corte rápido para disfrutar otras propuestas de la expo.

Patio cervecero

Las principales cervecerías artesanales de la ciudad estarán presentes en la Expo.

La mejor gastronomía para disfrutar en familia.



Productores

Habrá un espacio especial para stands de productores de la provincia, impulsado por el programa Punto Rio Negro. Es el lugar donde el público se encuentra con quienes están detrás de cada producto, apoyando la producción local, conociendo historias y llevándose a casa un pedazo auténtico de Río Negro. Productos de Río Negro y la región para probar y llevar: quesos, fiambres, dulces, mieles, aceites, cerveza artesanal y más.

Shows en vivo, kermesse campera y juegos para niños



En la Expo el público podrá disfrutar de shows en vivo. La grilla musical amplía públicos y diversifica la experiencia.

El 13 de febrero a las 19, se suben al escenario principal Los Lanfré, a las 20 le toca el turno a Arroyito Dúo, mientras que a las 21.30 será Maggie Cullen quién nos deleite con su espectáculo.

a las 19, se suben al escenario principal Los Lanfré, a las 20 le toca el turno a Arroyito Dúo, mientras que quién nos deleite con su espectáculo. El 14 de febrero a las 19 se presentan Los Hienas, a las 20, NASH! y a las 21:30, Fortune.

a las 19 se presentan Los Hienas, a las 20, NASH! y a las 21:30, Fortune. Para el 15 de febrero el show concluye con Emanuel Ayala a las 19, El Rejunte a las 20 y Jazmines del Alba a las 21.30.

Maggie Cullen se presentará el 13 de febrero a las 21.30.



Kermese campera: Un espacio relajado con clima de peña y amigos, donde competir, reírse y ganar premios es vivir el campo desde el juego, con la taba, beer pong campero y tiro al arco.

Juegos para niños