El Tren del Valle detenido otra vez por choques: ¿cuál es la solución provisoria que se analiza en Cipolletti?

La interrupción del servicio del Tren del Valle entre Cipolletti y Neuquén se convirtió en un problema crónico. El motivo, casi siempre el mismo: un camión que choca el puente ferroviario ubicado sobre la Ruta 151. La situación se repite con alarmante frecuencia y deja sin trenes a cientos de usuarios. Para el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, el problema persiste por una sola razón: la falta de voluntad de Vialidad Nacional para ejecutar una obra que ya está proyectada.

Buteler, se expresó con dureza en RÍO NEGRO RADIO: «La solución de fondo todos la sabemos: que Vialidad Nacional haga lo que tiene que hacer, que es bajar la Ruta un metro. Ese proyecto ya lo tienen hecho, porque lo pedimos. Pero eso por ahora no va a suceder porque están con la postura de no obra pública».

Mientras tanto, desde el municipio analizan una alternativa que, aunque precaria, permitiría evitar que los camiones sigan chocando el puente. «Estamos evaluando colocar un pórtico fijo, un falso puente. La idea es que si un camión no puede pasar, golpee antes esa estructura y no el puente ferroviario«, explicó Buteler.

Y aunque admitió que no es la solución ideal, advirtió que «no da para más» y que esta semana podrían tomar una determinación al respecto.

Buteler propone una solución para evitar que el Tren del Valle siga detenido y llegue a la Circunvalación

El jefe comunal fue claro en señalar que se trata de una medida casera y fuera de jurisdicción, que incluso podría exponer al municipio a asumir responsabilidades que no le corresponden. Pero, agregó que la intención es evitar que el servicio se suspenda: «Tenemos la intención de que el Tren del Valle pueda llegar hasta la Circunvalación, que es hacia donde tenemos la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología»

Sobre cómo funcionaría la alternativa del «falso puente», Buteler explicó: «Eso lo que haría es determinar previamente si el camión puede pasar o no».

Aunque agregó: «El quilombo sigue siendo el mismo, lógicamente, que es ir marcha atrás. Que venga la policía, cortar el tránsito, todos haciendo marcha atrás. Es una locura lo que pasa ahí. Lo único que resolvemos con eso es que el tren no se suspenda por el descarrilamiento que genera el choque de los camiones»

Según el proyecto original, las obras deben ser ejecutadas por el sector privado, explicó el intendente de Cipolletti

Sobre el proyecto original, Buteler detalló que: «Ensayamos el sistema de obra pública que planteó el presidente nacional el primer día, que era que las obras que sean redituables para el sector, o sea, que la obra pública la tiene que hacer el sector privado».

«Me apunté con ese alguien, que es el sector privado, con la Federación de Cámaras de Empresarios de Río Negro y Neuquén, para darles el proyecto y decirles que Nacional quiere que ellos hagan la obra. Y ellos me respondieron que no era de interés ni económico ni social hacerla», agregó.

Ante el rechazo del sector privado y la inacción de Nación, el municipio no descarta acciones judiciales u otras vías alternativas. «Nos ocupamos de la obra pública municipal y de la provincia en conjunto con la provincia. Pero sobre eso no podemos tomar una decisión tan liviana, porque es una obra que no nos corresponde. Tenemos que analizar una vía judicial u otra alternativa, lógicamente, porque lo que les corresponde hacerlo es tal cual».

