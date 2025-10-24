Elecciones 2025: empezó la veda electoral y crece la expectativa por los comicios del 26 de octubre

La Cámara Nacional Electoral (CNE) anunció que la veda electoral para las Elecciones 2025 en toda la Argentina inició este viernes 24 de octubre a las 8:00. Esta restricción estará vigente hasta el cierre de los comicios del domingo 26 de octubre, con el objetivo de asegurar la transparencia del proceso y resguardar la voluntad de los votantes.

Durante este periodo, quedan estrictamente prohibidas diversas actividades. Entre ellas se incluyen los actos públicos de campaña y toda forma de proselitismo electoral, como la difusión de propaganda en medios tradicionales, digitales y redes sociales.

Además, no se permite la apertura de locales partidarios en un radio de 80 metros de las mesas de votación ni la publicación de encuestas, estudios de opinión o proyecciones, prohibición que se extiende hasta el domingo a las 22:00.

Elecciones 2025: qué pasa si rompo la vede electoral

Romper la veda electoral constituye una violación al Código Electoral Nacional, y la Justicia puede imponer diversas sanciones. Para los ciudadanos que infrinjan la veda, las multas pueden oscilar entre los 10.000 y 100.000 pesos.

Sin embargo, aquellos que porten armas o utilicen banderas, divisas u otros distintivos el día de la elección, o en las doce horas previas y tres horas posteriores al cierre de los comicios, podrían enfrentar penas de hasta 15 días de prisión.

En el caso de las agrupaciones políticas que realicen actos de campaña durante el periodo de veda, las sanciones incluyen la quita del derecho a recibir contribuciones y recursos de financiamiento público por un período de uno a cuatro años, así como el recorte de fondos para el financiamiento de campaña en una o dos elecciones.