Cómo será el operativo para fiscalizar el voto en Neuquén: los partidos necesitan casi 1.800 para cubrir la provincia

Los partidos y alianzas de Neuquén que participarán en estas elecciones nacionales cerraron ayer sus campañas y se concentrarán, desde hoy, en el operativo de fiscalización para cuidar los votos cuando se abran las urnas el domingo. Estos comicios serán el debut de la Boleta Única de Papel, el nuevo instrumento electoral que obligó a todos los espacios políticos a poner mayores esfuerzos en la capacitación de sus representantes.

Este domingo habrá 1.747 mesas de votación distribuidas en 335 establecimientos del territorio provincial y ese es el número de fiscales que debería garantizarse cada espacio político si quiere tener cobertura sobre cada urna de votación.

Casi 700 estarán ubicadas en la ciudad de Neuquén, que concentra más del 42% del padrón total, por lo que será una plaza clave para cubrir.

Según el relevamiento que hizo ayer Diario RÍO NEGRO, la expectativa de los partidos y alianzas que se ven con participación en el reparto de las seis bancas de Neuquén es abarcar la mayor cantidad de mesas con fiscales propios.

Los partidos suman fiscales

Desde La Libertad Avanza se indicó que, hasta ayer al mediodía, tenían cubiertas entre el 85% y el 90% de las mesas de toda la provincia, pero que el objetivo era llegar para el domingo con el 100% de los fiscales asignados.

En La Neuquinidad también se mostraron optimistas: «Estamos organizados, tenemos los fiscales y se siguen haciendo capacitaciones», se indicó desde el espacio. La alianza dijo que garantizará tener un representante por mesa y que todos los espacios políticos aportaron para el operativo, aún los que no integran formalmente el frente como es el Movimiento Popular Neuquino (MPN).

Otros espacios harán esfuerzos, pero posiblemente no lleguen a cubrir las más de 1.700 mesas que estarán en toda la provincia. Desde Fuerza Patria se indicó que se asegurarán de tener un fiscal general por escuela y, de mínima, un fiscal partidario cada dos urnas aportado por el PJ y los otros partidos que integran el frente electoral.

No habrá reposición de boletas

La instancia más importante para la fiscalización será, en esta elección, la del escrutinio: la Boleta Única de Papel evitará que los partidos y alianzas tengan que ocuparse durante el horario de votación de reponer boletas o denunciar su eventual robo como ocurría en las anteriores.

En el momento del recuento, en cambio, los fiscales deberán estar atentos para controlar las marcas en la BUP, cuyo tamaño anticipan que puede generar alguna dificultad, descartar votos nulos y recurrir los que se identifiquen como dudosos.

La Libertad Avanza

La Libertad Avanza cerró su campaña con una caminata encabezada por la candidata a senadora Nadia Márquez y su compañero de fórmula Pablo Cervi, quienes recorrieron las avenidas Argentina y Olascoaga. Durante la actividad, destacaron el acompañamiento ciudadano y el respaldo a las ideas del espacio, en una jornada que calificaron como de alegría y cercanía con los vecinos.

La Neuquinidad

El frente La Neuquinidad realizó el cierre de su campaña con actividades en distintas esquinas de Neuquén Capital, encabezadas por Julieta Corroza y Juan Luis “Pepé” Ousset, junto a referentes de la alianza liderada por el gobernador Rolando Figueroa. Los candidatos reafirmaron su compromiso de defender los intereses de la provincia en el Congreso, sosteniendo un modelo basado en la justicia territorial, la transparencia y la defensa de los recursos neuquinos frente a las políticas nacionales.

Fuerza Patria

Fuerza Patria culminó la campaña con una caravana por el oeste de la ciudad de Neuquén, encabezada por las candidatas Silvia Sapag y Beatriz Gentile. En su mensaje final, Sapag convocó a la ciudadanía a “ponerle un freno a las políticas de Javier Milei”, defendiendo los recursos provinciales y los derechos sociales, y llamó a reconstruir el país derogando el DNU 70 y la Ley Bases para “recuperar la Argentina con la fuerza de los neuquinos”.

Frente de Izquierda Unidad

El Frente de Izquierda Unidad cerró su campaña en el centro de Neuquén con un acto junto a la militancia, donde sus candidatos dialogaron con vecinos y llamaron a enfrentar las políticas de ajuste del presidente Javier Milei y del gobernador Rolando Figueroa. Andrés Blanco, Julieta Ocampo, César Parra y Priscila Ottón Araneda coincidieron en que el espacio representa la única oposición consecuente frente al ajuste y la entrega, proponiendo una salida basada en la defensa del trabajo, los salarios, los derechos sociales y el ambiente, así como en la organización popular para resistir las reformas laborales y jubilatorias impulsadas por el gobierno nacional.