Elecciones 2025: ¿qué pasa si me equivoco al marcar la Boleta Única de Papel?

El domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas. La ciudadanía deberá elegir a 127 diputados y 24 senadores para renovar así una parte significativa del Congreso, pero ¿qué pasa si cometo un error con la Boleta Única de Papel?.

Por primera vez a nivel nacional, los comicios se realizarán mediante la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que concentra todas las listas y candidaturas en una sola hoja oficializada por la Cámara Nacional Electoral.

Este cambio busca simplificar el voto, garantizar claridad y diferenciar de manera explícita entre votos afirmativos, en blanco y nulos, según cada categoría electoral.

Cómo se vota con la Boleta Única de Papel

Cada elector recibirá una sola boleta junto con la lapicera oficial provista por la autoridad de mesa. En el cuarto oscuro, deberá marcar únicamente la lista de su preferencia en cada categoría —Diputados y, donde corresponda, Senadores— usando exclusivamente la lapicera provista.

Es fundamental respetar estas indicaciones:

Solo una marca por categoría: una para Diputados y otra para Senadores.

una para Diputados y otra para Senadores. Doblar la boleta según las instrucciones para asegurar el secreto del voto.

para asegurar el secreto del voto. Depositar la boleta en la urna, tras lo cual el presidente de mesa rubricará la constancia correspondiente y devolverá el documento de identidad al votante.

¿Qué pasa si me equivoco al marcar la Boleta Única de Papel?

La Cámara Nacional Electoral (CNE) explicó que en caso de cometer un error al marcar la Boleta Única de Papel, el procedimiento que se debe seguir es: doblar la BUP y dársela al presidente de mesa mencionando que hubo un error.

La autoridad deberá ubicarla en el sobre de boleta reemplazada y va a completar en el mismo la información requerida. Luego le entregará al votante una nueva BUP que sacará del talonario y la firmará para que pueda regresar a la cabina de votación.

El sobre con la Boleta reemplazada volverá finalmente a la Justicia Nacional Electoral dentro del bolsín precintado en el que el presidente de mesa manda todos los materiales una vez finalizada la jornada electoral.