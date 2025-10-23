El padrón de Río Negro creció cerca de 16.000 electores, con impactos distintos en los municipios

La Justicia Electoral comenzó este miércoles con el operativo de distribución de urnas y BUP. Foto: Marcelo Ochoa.

En Río Negro, la Justicia Electoral Federal comenzó este miércoles con el operativo de reparto de urnas y de las Boleta Única de Papel (BUP), que debutarán en la elección parlamentaria del domingo.

La distribución prevé material para la constitución de 1.855 mesas, que se ubicarán en 304 lugares de votación, mayormente establecimientos educativos.

El padrón habilitado para votar en Río Negro asciende a 611.813 electores, que significa casi 16 mil potenciales votantes más que en el proceso electoral del 2023.

En la presidencial de noviembre del 2023, el padrón rionegrino sumó 595.968; entonces, el nuevo registro arroja 15.845 electores más, es decir, un 2,6% de aumento.

Ese crecimiento es muy inferior al que existió entre las elecciones del 2021 y del 2023, considerando que subió de los 560.880 a los 595.968 electores, representando un aumento de 35.088 votantes o del 6,2%.

Es cierto también que el padrón del 2021 casi no se había movido frente al del 2019 (555.979 electores), con una oscilación menor al 1%.

Por su parte, los últimos padrones evidenciaron distintas modificaciones entre los municipios. Hay localidades que crecieron por encima del 10% -como El Bolsón y Fernández Oro- mientras otras -como Chimpay y Pomona- decrecieron en los inscriptos.

Bariloche mantiene la primacía, con 110.664 habilitados. Ese número indica un alza de 4.411 inscriptos más o un alza del 3,9% en relación a los 106.520 de noviembre del 2023.

Electores y urnas 611.813 electores habilitados por la Justicia Electoral, que equivale a 15.845 más que el padrón del 2023.

1.855 Mesas están previstas para el proceso electoral, repartidas en 304 lugares de votación, mayormente escuelas.

Roca registra 86.612 y Cipolletti llega a los 72.641, con incrementos de 906 (1%) y de 2.086 (3%) electores, respectivamente. El padrón roquense anterior fue de 85.709 y el cipoleño estuvo en los 70.555.

Viedma contiene a 56.068 votantes posibles, con una suba de 857 frente a los 55.211 del proceso del 2023. Esa variación equivale al 1,5%.

Estas cuatro ciudades concentran el 53% del padrón rionegrino.

Un modelo ampliado de la BUP de Río Negro se exhibe en la Justicia Electoral. Foto: Marcelo Ochoa.

Por su parte, en Regina, la cantidad alcanza a 28.509 electores, frente a los 28.392 previos. Arroja un incremento de 117 personas, que no llega al 0,5%.

El electorado de Allen asciende a 23.934 y en San Antonio (con Las Grutas y el Puerto Este) suman 23.244, con incrementos de 797 (3,4%) y de 299 (1,3%) de inscriptos en sus respectivos padrones.

En El Bolsón, el número totaliza 22.892 frente a los 20.274 del 2023, que equivale a 2.618 más o un 12,6% mayor.

La nómina electoral de Cinco Saltos asciende a 22.530 frente a los 21.684 del 2023, reflejando un alza de 846 votantes (3,9%).

En Catriel, sus habilitados llegan a los 18.858, es decir, 403 más que los 18.455 de la elección nacional anterior, con una variación del 2,2%.

El número de Fernández Oro asciende a 15.706, seguido por Río Colorado, con 13.077, y Choele Choel, con 10.878. Esos padrones registran subas de 1.482 (10%), de 43 (0,3%) y de 179 (1,7%).

Las mayores alzas se advierten en El Bolsón y Fernández Oro mientras que Chimpay y Pomona decrecieron en sus registros de electores en relación al 2023.

La nómina continúa con Lamarque (7.349), Sierra Grande (7.184), Luis Beltrán (6.828), Huergo (6.506), Cervantes (6.380), Jacobacci (6.216), Dina Huapi (5.639), Conesa (5.754) y Campo Grande (5.123).

El siguiente grupo corresponde a Chichinales (4.328), Godoy (3.999), Chimpay (3.786), Valcheta (3.578), Los Menucos (3.276), Mainque (2.743), Maquinchao (2.380), Cordero (1.933), Comallo (1.852), Sierra Colorada (1.638), Belisle (1.510), Darwin (1.067) y Pomona (983), Ramos Mexia (931) y Pilcaniyeu (904).

Los dos municipios con menos electores son Guardia Mitre (886) y Ñorquinco (612).

Mientras tanto, la Justicia Electoral Federal comenzó con el envío de las urnas y de las Boletas Únicas de Papel (BUP).

Desde temprano, este miércoles, en dos camiones de gran porte fueron cargados con la mayor parte del material para el proceso electoral que el Correo Argentino distribuirá en las localidades para su posterior distribución en los 304 lugares de votaciones programados, mayormente establecimientos educativos.

Una unidad se enfiló para la zona costera, transitará por la ruta 23 para el reparto en los municipios de la Línea Sur y concluirá en Bariloche, mientras que la otra recorrerá la ruta 22 para su entrega en el Valle Medio, Centro y Alto Valle para finalizar en Catriel.

El experimentado personal electoral advirtió que los camiones llevan menos carga que las elecciones anteriores, a partir de que no existen los tradicionales fajos de boletas por oferta electoral frente a la utilización ahora de las BUP.