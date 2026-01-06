Emergencia ígnea en la Patagonia: multas millonarias por hacer fuego en zonas prohibidas

En el marco de un verano marcado por el riesgo extremo de incendios forestales en la Patagonia, la Administración de Parques Nacionales endureció las sanciones para quienes incumplan las normas de seguridad. Según informaron fuentes oficiales, las actas de infracción por realizar fuego en lugares prohibidos parten ahora de un piso mínimo de $2.000.000.

La medida busca mitigar el riesgo ambiental en un contexto de vulnerabilidad máxima. Mientras brigadas de toda la región concentran esfuerzos en los focos activos de Chubut y Santa Cruz, los guardaparques del Nahuel Huapi identificaron durante sus recorridos de vigilancia a visitantes y residentes realizando quemas y acampando de forma irregular en sectores críticos.

Áreas bajo vigilancia especial: dónde están los mayores infractores

Los operativos de control, que se realizan de forma terrestre y náutica, arrojaron resultados preocupantes en puntos estratégicos del Parque. Los sectores donde se detectó mayor presencia de infractores son:

Isla Victoria y Playa Muñoz: sectores de alta sensibilidad ecológica.

sectores de alta sensibilidad ecológica. Río Limay y Confluencia: zonas de gran afluencia de público donde el encendido de fogones está estrictamente prohibido.

Las autoridades recordaron que estas conductas no solo afectan la biodiversidad y la infraestructura del área protegida, sino que también ponen en riesgo la seguridad de las propias personas que se encuentran en el lugar.

Dónde se puede hacer fuego y dónde no: protocolo y prevención

Desde la intendencia del Parque Nacional subrayaron que el índice de peligro de incendios se mantiene en niveles críticos debido a las altas temperaturas y la falta de precipitaciones. En este escenario, la normativa vigente establece que:

El fuego solo está permitido en los campings habilitados que cuentan con la infraestructura necesaria. En el resto del parque, la prohibición es absoluta, incluyendo el uso de calentadores en zonas no autorizadas. Las multas se labran de forma inmediata al detectar la falta y el monto puede escalar según el daño potencial causado.

Desde el organismo solicitaron a la comunidad extremar los cuidados y denunciar cualquier columna de humo o irregularidad de manera inmediata a los teléfonos de emergencia correspondientes.