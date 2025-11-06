Empresas de Estados Unidos reafirmaron su interés por invertir en Vaca Muerta tras un encuentro con el gobernador Rolando Figueroa

El gobernador Rolando Figueroa mantuvo este miércoles una serie de reuniones con representantes de la empresa norteamericana Brigham Exploration y con directivos de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham). El objetivo de los encuentros fue fortalecer los vínculos y atraer nuevas inversiones para la Cuenca Neuquina, destacando el interés ya expresado por la firma estadounidense en participar en el desarrollo de Vaca Muerta.

Nos reunimos con directivos de la compañía norteamericana Brigham Exploration, quienes manifestaron su interés en participar con inversiones dentro de la Cuenca Neuquina.

Figueroa se reunió primero con el presidente ejecutivo de Brigham Exploration, Bud Brigham, junto a otros directivos de la compañía, que posee una amplia trayectoria en la adquisición y gestión de participaciones en yacimientos de Texas y Nuevo México, y busca expandirse en la región.

El objetivo, posicionar a Neuquén como polo energético

“Neuquén necesita socios estratégicos para desarrollar todo su potencial”, aseguró el gobernador Rolando Figueroa, quien viene impulsando diversas gestiones para reforzar el posicionamiento internacional de la provincia como polo energético. En ese marco, reconoció que “durante años hemos promovido la potencialidad de la Cuenca Neuquina para la producción de GNL, y hoy ese objetivo comienza a hacerse realidad”.

El mandatario recordó sus recientes encuentros en Estados Unidos, que incluyeron reuniones en Nueva York y Washington con empresarios, bancos y organismos multilaterales como el Banco Mundial y el BID, donde compartió las ventajas competitivas y potencialidades del gas de Vaca Muerta.

Horas después de la reunión con Brigham Exploration, el gobernador también encabezó un encuentro con referentes de AmCham y del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG). La delegación estadounidense, compuesta por representantes del sector público y privado, tiene previsto mantener reuniones institucionales y recorrer yacimientos de YPF, Shell y PAE en la provincia.

Figueroa resaltó la importancia de la inversión, la cooperación entre empresas de ambos países y la transferencia de tecnología como “pilares fundamentales para seguir consolidando el desarrollo energético de Neuquén”.

Del encuentro con AmCham y el IAPG participaron, entre otros, el ministro de Energía y Recursos Naturales, Gustavo Medele; la secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; el CEO de AmCham, Alejandro Díaz, y la gerente de relaciones institucionales del IAPG, Martín Kaindl.