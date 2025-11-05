Rolando Figueroa marcha a otro año de superávit en Neuquén, pese al aumento de la obra pública

La provincia de Neuquén cerró logró sostener la senda de superávit financiero al cierre del tercer trimestre del año y alcanzó un resultado positivo de 64.236 millones de pesos, un 1,5% los recursos que ejecutó en lo que va del año. El gobernador Rolando Figueroa pudo mantenerse alejado del déficit, en línea con la exigencia de Nación, aunque más ajustado que el año pasado a raíz de una fuerte reactivación de la obra pública.

Según la información oficial del ministerio de Economía, en los primeros tres trimestres del año, Neuquén tuvo ingresos corrientes superiores a 4,1 billones de pesos y gastos corrientes por 3,7 billones, lo que arrojó un resultado económico holgado 443.742 millones de pesos.

Casi la mitad de los recursos provinieron de las regalías de gas y petróleo (1,6 billones), seguidos de la recaudación de impuestos provinciales (1,2 billones). La coparticipación nacional y envíos por leyes especiales quedó nuevamente atrás, con 718.880 millones de pesos en los primeros tres trimestres.

“Los recursos corrientes, al cierre acumulado de septiembre, crecieron un 55% con respecto al acumulado de igual mes del año anterior, mientras que los gastos corrientes lo hicieron en un 78% en igual período”, explicó el gobierno a los diputados en el mensaje del Presupuesto 2026.

Esto es porque la principal partida de los gastos corrientes, un 68%, fue la de Personal. Esta implicó un desembolso superior a los 2,5 billones de pesos para pagar los sueldos de los trabajadores estatales.

Por otra parte, los ingresos de capital del período fueron exiguos, unos 48.536 millones de pesos, mientras que los gastos de capital fueron mucho más elevados: 428.042 millones de pesos ejecutados de enero a septiembre.

Esta diferencia es la que explica que el superávit financiero, es decir, los recursos totales versus los gastos totales, haya sido más ajustada, de unos 64.235 millones de pesos.

El gasto de capital creció 209%

El gobierno explicó que el resultado fue un 86% menor respecto del obtenido en 2024 “gracias a la reactivación de la obra pública, la cual creció en un 209%, siendo el mayor incremento porcentual en la variación del gasto”.

También planteó que, “debido al corte de transferencias de capital de parte del Estado nacional para la realización de obras, prácticamente la totalidad de la inversión de capital fue financiada con fondos provinciales”.

Y que fue con el margen obtenido en el resultado económico acumulado que se logró compensar el déficit generado por la diferencia entre ingresos y gastos de capital, “originado principalmente por la relevancia de la Inversión Real Directa provincial”.

Para el año que viene, el gobierno también prevé un resultado de equilibrio y proyectó un presupuesto de 7,57 billones de pesos con superávit financiero de 132.327 millones.