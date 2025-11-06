Cambio de gabinete: Rolando Figueroa prepara modificaciones en la mitad de sus ministerios

El gabinete de Rolando Figueroa en Neuquén cambiará a partir de diciembre con pases de secretarías, cambios de denominación y nuevas figuras que renovarán el gobierno para sus últimos dos años. «Terminamos un ciclo, era una etapa. Ahora vamos a diseñar el gabinete para esta otra etapa donde queremos profundizar nuestro modelo», anticipó el mandatario a Diario RÍO NEGRO.

Tras las elecciones legislativas que dejaron a La Neuquinidad con el segundo lugar detrás de La Libertad Avanza, el gobernador adelantó que esta reevaluación también premiará a quienes entendieron la consigna de dejar «todo» por la gestión. Aquellos que renunciaron a trabajar los fines de semana o a atender el teléfono por la tarde, posiblemente, no tendrán tanta suerte en el gabinete futuro.

«Queremos profundizar la optimización de los recursos del Estado, invertir mucho y no malgastar los fondos públicos», dijo Figueroa.

El primer cambio grande será en Turismo, al que convertirá en un ministerio «mucho más potente». Sumará las áreas de Ambiente y Recursos Naturales, hoy bajo la órbita de Energía.

«Vamos a darle una aceleración al trabajo en el turismo porque ya hemos estamos desarrollando la infraestructura y ahora viene la inversión privada», adelantó. Dijo que lo vincularán a las áreas de Tierras y Recursos Hídricos, «convencidos de que el cuidado del ambiente no es solo con el hidrocarburo».

Se reunifican las áreas de Desarrollo Social

Por otra parte, el ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres que hoy conduce Julieta Corroza, quien asumirá el 10 de diciembre como senadora, dejará de existir como tal.

Figueroa anunció que los sectores antes vinculados a Desarrollo Social como Familia o la asistencia social a comedores y subsidios quedarán bajo la órbita de una secretaría dentro de Trabajo y Desarrollo Laboral, que sumará una nueva denominación.

«Nos sirvió la separación en una primera instancia para poder controlar porque había mucho desmanejo y ahora sí, de manera más ordenada, queremos sincronizarlo de otra manera».

Los ministros que sí siguen

También sostuvo que «el ministerio fuerte va a ser la Jefatura de Gabinete», para el cual ratificó a Juan Luis «Pepé» Ousset. Tendrá a cargo, no solo el vínculo con los demás ministerios, sino con los intendentes, los diputados provinciales y los senadores y diputados de Neuquén.

Figueroa también confirmó la continuidad de Gustavo Medele en Energía, al que le dará más «centralidad». «Tanto con las represas como con el gas y el petróleo queremos comenzar, en algún momento, a cobrar en especie todo. Entonces, nosotros ser los jefes de cómo vamos a cobrar eso y poder promocionar algunas actividades dentro de la provincia», planteó.

Otro de los confirmados en el gabinete es Guillermo Koenig en Economía y Producción, aunque le sacará Infraestructura, área que está vacante desde enero. «Es un cargo que voy a cubrir porque tiene lógica en función de lo que vamos a acentuar, que es la inversión de obra pública», evaluó.

A Koenig también le buscará un reemplazo en el directorio de YPF para permitirle, a quien es uno de sus funcionarios de más confianza, mayor concentración en su tarea.

Figueroa dijo que ya le avisó al CEO y presidente de la compañía, Horacio Marin, que la suplencia del ministro era «temporaria», aunque aseguró que aún no tiene el nombre que lo suplantará.

«Neuquén en 2030 va a ser Fórmula 1»

El gobernador Rolando Figueroa dijo que la reestructuración del gabinete provincial también responde a un objetivo de «ir potenciando nuevos cuadros» para la política y la gestión.

«Neuquén a partir del 2030 va a ser un Fórmula 1. Y ahí el que gobierne en Neuquén tiene que ser un Fórmula 1, tienen que ser mejores que nosotros», apuntó sobre la dirigencia que se imagina en el mediano plazo.

«Cada generación es más formada que que la nuestra, entonces creo que si ellos agarran y toman sus horas de vuelo y sus experiencias, está buenísimo. Ojalá que lo podamos lograr», planteó.