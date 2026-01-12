En 72 horas se consumió el stock de sangre previsto para 10 días: refuerzan campañas de donación en Neuquén

La llegada del verano y el período de vacaciones proponen un desafío para el sistema sanitario: sostener el abastecimiento de sangre en los hospitales. Desde el Ministerio de Salud de Neuquén advirtieron que en tres días se utilizaron 87 unidades, una cantidad prevista para cubrir la demanda de diez días. Así, refuerzan las campañas de donación este jueves 15 de enero en Casa de Gobierno.



Si bien los bancos intrahospitalarios cuentan con recursos para la atención inmediata, desde el Centro Regional de Hemoterapia (CRH) invitan a la población a acercarse de manera preventiva. La referente del área, Romina Barufaldi, remarcó que la reposición constante resulta vital, ya que el consumo de unidades mantuvo un ritmo intenso en el inicio del año.

Neuquén busca 20 donantes de sangre por día

Indicó que el promedio ideal para un funcionamiento óptimo ronda los 100 donantes semanales o 20 diarios, una meta necesaria para equilibrar la balanza entre el uso y la reposición.

La necesidad de donantes frecuentes no responde solo a la cantidad. Barufaldi subrayó un dato crucial sobre las plaquetas, elementos esenciales para pacientes con enfermedades como la leucemia: su vida útil es de apenas cinco días tras la extracción.



“Un paciente puede requerir transfusiones hasta dos veces al día”, señaló la referente. Esta caducidad natural de las plaquetas impide el almacenamiento a largo plazo e impone la necesidad de contar con brazos solidarios cada semana. Sin el aporte voluntario continuo, la capacidad de respuesta ante tratamientos crónicos podría verse afectada.

Un cambio en la demanda de los bancos de sangre en Neuquén



Las estadísticas recientes muestran una modificación en el perfil de los receptores. El requerimiento de transfusiones en el grupo etario de 14 a 44 años experimentó un alza del 60%. Este incremento se atribuye a dos factores principales: la incidencia de siniestros viales y los tratamientos oncohematológicos. Barufaldi señaló que a ello se suma el consumo habitual de los adultos mayores, quienes suelen presentar patologías crónicas.



Ante este escenario, desde el CRH buscan incentivar la participación de los jóvenes. El rango de donantes más activos se ubica actualmente entre los 45 y 55 años. Para las autoridades, la clave reside en la transmisión de la experiencia positiva. Fomentar una cultura de la donación desde el ámbito familiar ayuda a derribar miedos infundados sobre el dolor o las agujas.



Uno de los puntos que a veces genera dudas en los voluntarios es la entrevista previa, especialmente las preguntas sobre la vida íntima. Barufaldi aclaró que el cuestionario tiene un fin sanitario estricto y no moral. “No es que te estemos juzgando, sino que estamos cuidando al paciente que va a recibir la sangre”, comentó.



Explicó que ciertas infecciones recientes pueden no aparecer en los análisis de laboratorio, por lo que se busca reducir al mínimo ese riesgo. “Es una responsabilidad ser donantes de sangre y, si bien nosotros estudiamos toda la sangre que nos donan, tenemos un inconveniente que es el periodo de ventana”, agregó.

Este jueves de 9 a 13 se podrá donar sangre en Casa de Gobierno. (Foto: Cecilia Maletti).

Un acto altruista: la satisfacción de donar sangre

Más allá del aporte a la comunidad, conlleva una recompensa personal. Barufaldi destacó el impacto fisiológico de realizar un acto altruista como donar sangre de forma voluntaria. Al realizar una acción desinteresada, el cuerpo libera serotonina y dopamina, hormonas asociadas a la felicidad y el bienestar. “La persona se retira con una sensación distinta, se va feliz por su aporte”, comentó.



Durante enero y febrero, meses donde las colectas externas en empresas disminuyen por las licencias laborales, la visita espontánea al centro de salud se vuelve fundamental. La invitación es abierta: “No esperemos a que alguien lo pida, nos podemos acercar en forma voluntaria y salvar vidas”.

Puntos de donación y contacto:

Centro Regional de Hemoterapia (Neuquén Capital): Planas 1915. Atención de lunes a sábado de 8:30 a 13:00 hs.

Planas 1915. Atención de lunes a sábado de 8:30 a 13:00 hs. Vías de comunicación: WhatsApp +54299-5087107 / Correo: colectas.crhneuquen@gmail.com

WhatsApp +54299-5087107 / Correo: colectas.crhneuquen@gmail.com Agenda de colectas externas: 15 de enero: Casa de Gobierno (9 a 13 hs). 13 de febrero: ISSN Casa Central (9 a 13 hs). 14 de febrero: Hospital Ramón Carrillo, San Martín de los Andes (8 a 12 hs).



Guía práctica para el donante de sangre

Repasá los requisitos para saber si podés sumarte a la red de donantes voluntarios: