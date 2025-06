Bariloche bajo cero: la odisea por el congelamiento de caños y barilochenses sin agua

Bariloche fue la segunda ciudad más fría del país este domingo. Registró 12 grados bajo cero a las 8 de la mañana, con una sensación térmica de 17.5 grados bajo cero. El primer lugar fue para El Calafate en Santa Cruz, con 13.6 grados bajos cero -y 19,2 bajo cero de sensación térmica-. Como consecuencia, muchos barilochenses se encontraron sin agua, con cañerías congeladas.

«Hacía 20 años que no se congelaba ningún caño. Ayer sí y eso que ahora, a diferencia de años atrás, tenemos caños recubiertos con aislante. Es increíble. No los pudimos descongelar en todo el día y encima, al ser domingo, no pudimos hacer mucho», comentó Vanesa, que vive en el kilómetro 10 al oeste de Bariloche.

«A nuestro caño -agregó-, extrañamente, le dio el sol todo el día, pero nunca se terminó de descongelar«. Mencionó que llamó a una persona responsable de mantenimiento: «Nos dijo que estaba como loco, que tenía como 7 u 8 llamados de gente que estaba desesperada, con los caños congelados, que andaba con la pistola de calor».

Bariloche, entre las ciudades más frías del país. Foto: Chino Leiva

Tomás, del barrio Villa Lago Gutiérrez, también padeció el congelamiento de los caños, como muchos de sus vecinos al sur de Bariloche. «Solo las canillas de afuera logré descongelar. Nunca me había pasado porque siempre dejo corriendo un hilito de agua. Ahora, que se haya congelado el hilito de agua es tremendo«, dijo.

Claudia explicó que, en su casa del barrio Las Victorias, se quebró el caño y no tuvo agua caliente en todo el día. En ese sector, tampoco tienen gas. «Ya cuando me desperté hasta los vidrios de las ventanas del lado de adentro estaban congelados. Ahora tendré que ver de cambiar el caño y tapar las canillas y llaves de paso. No queda otra«, lamentó.

Javier, de 270 Viviendas, se dio cuenta que el caño estaba congelado a media mañana. Por el grupo de WhatsApp del barrio, supo que todos estaban en la misma situación. «Los que nacimos en Bariloche, ya hemos pasado por esto. Pero hacía varios años que no había una helada como ésta«, afirmó.

¿Qué conviene hacer? «Abrir las canillas bien temprano y esperar a ver si el sol nos da una manito. Muchos vecinos le metían agua caliente a los caños y las canillas, pero no es recomendable«, dijo.

El Consejo de Educación dispuso el ingreso tardío a las escuelas para este lunes, a las 9.30, «debido a las condiciones climáticas» y la necesidad de «evaluar el normal servicio de agua» en Bariloche, Dina Huapi, Pilcaniyeu, Villa Llanquín y Villa Mascardi. En el transcurso de la mañana, algunas escuelas decidieron suspender las clases por no tener abastecimiento de agua.

Desde Aguas Rionegrinas solicitaron «paciencia» y aseguraron que se trabajó «de forma intensiva durante todo el fin de semana» a fin de descongelar medidores en distintos sectores. También se intervino en la captación del río Ñireco (la fuente de abastecimiento de la planta potabilizadora Pilar) para remover nieve y hielo acumulados, garantizando el ingreso de agua cruda a la planta y de esta forma, mantener la continuidad del proceso de potabilización.

Desde el organismo recomendaron cubrir las cañerías expuestas con cinta térmica o material aislante, desconectar y vaciar las mangueras del patio y en caso de que se congele una canilla, «aplicar calor sueva desde ahí hasta el caño».