En Cipolletti proponen crear una federación de inquilinos

El sábado inquilinos agrupados de Río Negro y Neuquén se reunieron a debatir sobre la Ley de Alquileres y analizar la posibilidad de crear una federación de inquilinos de Cipolletti. Buscan garantizar que la ley que se vote se cumpla.

La actual situación de revisión de la ley en el Congreso de la Nación derivó en que la ciudadanía se organice para reclamar la correcta aplicación de la norma. En Cipolletti el problema de la falta de acceso a la vivienda, aseguraron, está muy extendido.

Actualmente muchas familias viven en casas y departamentos alquilados. Para ingresar les solicitan una elevada cifra de dinero que comprende el mes de alquiler, mes de depósito y la comisión inmobiliaria. El debate actual de la ley busca repensar los plazos y la actualización de los contratos.

El referente de la convocatoria, Santiago Valera explicó que «la propuesta busca defender los derechos de los inquilinos y visibilizar los principales reclamos. Además de organizar una comisión para Cipolletti, al igual que la que ya existe en Neuquén. Con esto se busca seguir debatiendo la reforma de la ley de alquileres, el tema de los precios, la duración del contrato de alquiler, las garantías, el pago de la comisión, queremos debatir todo lo que se habló en la Comisión General. Proponemos un espacio para garantizar que el inquilino se encuentre contenido. Hoy en día a uno se le termina el contrato y no sabe a dónde recurrir».

La conformación de la federación tiene como objetivo visibilizar la demanda existente de alquileres en la zona y generar un espacio de escucha para los inquilinos.

Varela explicó que «actualmente la ley en Rio Negro no se cumple de forma correcta porque el Estado no la hace cumplir, hay muchas pautas referidas a los alquileres que están contenidas por la ley pero que la gente desconoce. Nosotros buscamos asesorar a los inquilinos, hacerle saber cuáles son sus derechos. Un ejemplo claro que ocurre en Río Negro, es el pago de la comisión inmobiliaria. La Ley provincial 2051 establece que debería pagarla el propietario y no el inquilino, pero esto se incumple».

El referente aseguró que «la idea es llevarla a otras localidades para armar otras comisiones y de esa forma garantizar que la ley se cumpla».

También solicitan un espacio de dialogo con diputadas y diputados de Río Negro y Neuquén ya que aseguran que «son ellos quienes van a votar en definitiva».