Protesta en el día del aniversario de Neuquén: el reclamo de Aten Capital, Vialidad, INTA y PIAP este viernes

La ciudad de Neuquén será escenario este viernes de una nueva jornada de protesta en el centro, en medio de los festejos por el aniversario 121 de la ciudad. “En un principio, vamos a hacer una concentración en el monumento a San Martín y determinaremos ahí si hay marcha o no”, adelantó la secretaria general de ATEN Capital, Angélica Lagunas.

La referente sostuvo que la iniciativa busca “la unidad de las luchas y poner en la calle la necesidad de las respuestas que tenemos que tener de quienes gobiernan tanto a nivel nacional como provincial”.

La protesta, qué aún no tiene horario definido, coincide con la inauguración de la nueva edición de la Feria Internacional del Libro en el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA),

Una protesta en Neuquén que busca unir reclamos y diferentes sectores

La jornada fue convocada en una conferencia de prensa por sindicatos como Aten Capital y Plottier, además de organismos nacionales como Vialidad e INTA. También estarán presentes trabajadores de la PIAP y organizaciones piqueteras, que sumaron su adhesión para el próximo viernes 12 de septiembre.

Según explicaron los referentes, esta acción forma parte de las resoluciones votadas en el Plenario Nacional del sindicalismo combativo que se realizó el pasado 16 de agosto en Buenos Aires. Desde ese espacio se definió impulsar medidas conjuntas en todo el país.

Anuncian un reclamo en el centro de Neuquén este viernes.

Luego de la conferencia, que tuvo lugar en la Casa de Gobierno, dirigentes como César Parra y Gabriela Suppicich reforzaron el llamado a participar de la protesta. La consigna central será visibilizar los reclamos frente a los gobiernos nacional y provincial.

Dirigentes apuntan contra el ajuste y la “motosierra” del gobierno de Javier Milei

“El viernes es crucial y llamamos a las y los trabajadores a participar activamente”, expresó César Parra. El dirigente señaló que la medida surge “en momentos que el gobierno viene de una derrota aplastante que expresó un profundo rechazo a la política de motosierra que hundió a la población en mayor pobreza, miseria social, ajuste al salario, jubilaciones y un ataque a todos los derechos”.

Parra agregó que la protesta en Neuquén buscará denunciar “la política de las direcciones sindicales que pactan la tregua con los gobiernos”. Además, insistió en la necesidad de “un plan de lucha para derrotar todo el plan Milei”, marcando también la crítica al Ejecutivo provincial por los recortes en salud, educación y asistencia social.

El debate por la universidad y la salud suma más reclamos en Neuquén

Gabriela Suppicich, representante de la minoría del sindicato universitario ADUNC en Neuquén, sumó su mirada sobre la jornada de protesta. “El viernes será la oportunidad para rechazar y convocar a un plan de lucha contra el eventual veto de Milei a la ley de financiamiento del Garrahan y la universidad”, advirtió.

La dirigente sostuvo que “Milei no tiene mandato para continuar con esta política miserable”, y remarcó que se necesita “la intervención independiente de las y los trabajadores”. En esa línea, destacó el ejemplo de la lucha de las organizaciones de la discapacidad como antecedente de movilización.

“Vamos a un plan de acción contra el veto de Milei en el camino de una derrota general del gobierno”, concluyó Suppicich en relación con las expectativas de la medida convocada para el centro de la capital neuquina.