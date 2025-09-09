La Feria del Libro 2025 en Neuquén está a un paso de distancia: así se prepara el MNBA, mirá

Llega a Neuquén capital uno de los eventos más del año, llega la Feria Internacional del Libro 2025. El evento empezará este viernes 12 de septiembre y la cuenta regresiva ya comenzó. Mirá, así se prepara el predio del Museo Nacional de Bellas Artes para esta gran feria.

Según detallaron desde el municipio de Neuquén, la Feria Internacional del Libro 2025 se desarrollará a partir de este viernes 12 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 21.

Y como ya es tradición, Feria Internacional del Libro Neuquén 2025 Marcelo Martin Berbel, se realizará en el predio del Museo Nacional Bellas Artes, Parque Central (Mitre y Santa Cruz).

¿Hay que sacar entradas?: los detalles para ingresar a la Feria del Libro 2025 en Neuquén

Desde la organización indicaron que para presentaciones de autores destacados la entrada es libre y gratuita.

«Es por orden de llegada, hasta completar la capacidad del auditorio. Te sugerimos que vayas con tiempo para asegurarte un lugar», explicaron.

Este año, el número de stands creció de 70 a 120, y se lleva adelante una programación cultural potente: 113 propuestas entre charlas, talleres y espectáculos.

Además, contará con la participación de destacados representantes de 40 ciudades argentinas y autores de 10 provincias, además de invitados internacionales de Colombia y Chile.