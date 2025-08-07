En el Día de San Cayetano, el arzobispo de Buenos Aires apuntó contra el Gobierno de la Ciudad y habló de los jubilados

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, dio un discurso por el Día de San Cayetano y remarcó que “nadie se salva solo” porque, si bien “la responsabilidad de que estemos tan mal es de todos”, también es responsabilidad de todos solucionarlo.

Por otra parte, manifestó que “no es una situación partidaria” que muchas personas, como los jubilados, “la estén pasando mal” y remarcó que “nadie elige revolver la basura porque le gusta”, haciendo referencia a una publicación de la vocera del Gobierno de la Ciudad, Laura Alonso, quien aseguró que tendrán que pagar “hasta $900 mil de multa” aquellos a los que “le gustan hurgar la basura”.

«Somos custodios y guardianes de los más pobres, de los más débiles, de los ancianos que siguen esperando una jubilación digna, de los discapacitados y de todos los enfermos. No podemos desentendernos de los que sufren», aseguró el arzobispo.

El arzobispo de Buenos Aires apuntó contra Jorge Macri en el Día de San Cayetano

En la misma línea, apuntó contra el Gobierno de la Ciudad y del programa de sanciones y multas impulsa Jorge Macri contra los cartones y personas en situación de calle y señaló que «no podemos desentendernos” de aquellos ciudadanos que “revuelven los tachos de basura buscando algo para comer”.

“No lo hacen porque les gusta, lo hacen por necesidad, como el hijo menor de la parábola que deseaba comer las bellotas que comían los cerdos», planteó García Cuerva.

Para finalizar, remarcó que, en su día, le pide al Patrono del Pan y del Trabajo, que haga de la Argentina “una casa de reconciliación», «salir del chiquero de las descalificaciones y del odio» y trabajar en la «reconciliación” entre todos los ciudadanos: “Solo desde allí podremos gestar una sociedad más humana”, concluyó.

Con Agencia de Noticias Argentinas.