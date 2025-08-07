Marchas en Neuquén y Río Negro este jueves de San Cayetano, con críticas a Javier Milei: «Reclamar lo que es justo»

Este jueves 7 de agosto y con motivo del día de San Cayetano, hay marchas en todo el país bajo la consigna «Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo» con críticas al Gobierno de Javier Milei. La movilización principal es a Plaza de Mayo y fue convocada por la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales nucleados en la UTEP. «Reclamar lo que es justo», indicaron desde la convocatoria. En Neuquén y Río Negro estos son los horarios y actividades de hoy.

Movilización en Neuquén por San Cayetano

En Neuquén también confirmaron su adhesión a la protesta nacional. Organizaciones sociales y la iglesia neuquina informó que el jueves se congregarán junto a otros sectores trabajadores frente a la Catedral.

La actividad comenzará a las 10 y se extenderá hasta el mediodía. «Movilizamos porque no queremos una sociedad donde se reprima la protesta social y no exista la libertad de expresión y de prensa«, expresaron.

La actividad incluirá una olla popular y la bendición del obispo Fernando Croxatto.

Encuentro con el obispo en Bariloche, el día de San Cayetano

Uno de los puntos de actividades en Río Negro estará en Bariloche. Habrá un encuentro con referentes de organizaciones sociales junto al obispo Juan Carlos Ares. La convocatoria será a las 10.

Además, la CTA Autónoma convocó a una concentración desde las 16.30 en el Centro Cívico. «En unidad con diversas organizaciones», señalaron.

Marcha en el centro de Roca el día de San Cayetano

Habrá una olla popular a partir de las 11 en la sede de PAMI en General Roca, en el marco de una jornada de protesta lanzada por ATE en ese organismo por la falta de especialistas y atención médica en toda la provincia. En tanto a las 16.30 se realizará la movilización desde Avenida Roca y Tucumán, informaron desde la CTA Autónoma de Río Negro, en adhesión a la convocatoria nacional.

“Debemos estar en la calle, en unidad junto a los diversos sectores que hoy sufren las políticas de un gobierno nefasto, que desde que asumió no ha hecho más que recortar derechos fundamentales, ajustar a los trabajadores y entregar soberanía”, dijo Rodrigo Vicente, secretario general de la CTA Río Negro.

San Cayetano en Cipolletti: olla popular y ropero solidario

En Cipolletti, este jueves a las 11 se hará una olla popular en Circunvalación y Arturo Illia.

Además en ese punto se hará un ropero solidario.

En Viedma adherirán a la «jornada de lucha» por San Cayetano

El secretario adjunto de la CTA Autónoma, Manuel Hermida, confirmó a Diario RÍO NEGRO que adherirán a la «jornada de lucha» nacional en Viedma. Será a las 14 con una «muraleada comunitaria» en la capilla San Juan Bautista.

Olla y marcha en El Bolsón, en San Cayetano

En El Bolsón realizarán una movilización y olla popular. El punto de encuentro será en la Plaza Pagano, iniciando desde las 11.

Marcha a Plaza de Mayo desde el santuario de Liniers de San Cayetano

En paralelo a la celebración religiosa, la CGT, las dos CTA y los movimientos sociales nucleados en la UTEP realizarán una movilización a Plaza de Mayo en defensa del empleo y con duras críticas a las políticas del Gobierno. Será bajo la consigna «Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo».

La peregrinación partirá desde el santuario de Liniers y se espera que las concentraciones en Plaza de Mayo comiencen a las 13. La concentración inició a las 8, con una bendición de herramientas.

«Enfrentamos el desguace sistemático de la Economía Popular, el empobrecimiento brutal de nuestros jubilados y la destrucción del empleo«, expresaron desde la UTEP.

Por otra parte, el titular del sindicato de estatales ATE, Rodolfo Aguiar, afirmó que la movilización «tiene que ser multitudinaria y convertirse en la antesala de un nuevo paro general».

Desde las 4 de la mañana, con motivo de la celebración del santo, hay misas y bendiciones en el santuario de Liniers. También hay una peregrinación.