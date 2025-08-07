ATE reclama que PAMI garantice la cobertura médica a más de 100 mil afiliados en Río Negro

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se concentró afuera de la sede de PAMI en General Roca para reclamar por la «falta de cobertura médica plena» a los más de 100 mil afiliados de la provincia. La movilización culminará con una olla popular. El secretario gremial de ATE Río Negro, Romeo Aguiar sostuvo que nuevamente se movilizan por los jubilados que «son los postergados, castigados y olvidados en este país».

Por su parte, en diálogo con Diario RÍO NEGRO, fuentes cercanas a PAMI aseguraron que todas las agencias funcionan normalmente y no hay inconvenientes con prestadores, «desmentimos totalmente que no haya atención, no hay ninguna chance que los afiliados no estén recibiendo atención, como dice ATE», afirmaron desde el organismo.

El delegado de ATE recordó anteriores reclamos que realizaron desde el gremio por la entrega de leña y pañales para los jubilados y destacó que ahora tienen que «sufrir demoras superiores a los 30 días en recibir atención en distintas especialidades como urología, cirujanos, endocrinólogos, alergistas, cardiólogos, entre otros«, afirmó Aguiar.

“El costo de una consulta profesional puede alcanzar los 70.000 pesos, que en una jubilación mínima representa un porcentaje de casi el 20%. Es una vergüenza”, agregó Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro.

Olla popular en Roca el día de San Cayetano. Foto: Juan Thomes.

Amalia, presidenta del centro de jubilados de ATE Cipolletti, afirmó que «PAMI no le reconoce nada a los jubilados, imagínate que la gente cobra mínima y no le cubren muchos medicamentos, los pañales no los entregan, es una situación crítica la que tiene el jubilado. Hay que buscar la forma que lo solucionen porque estamos abandonados de todas partes«.

«Tengo los jubilados que no tienen nada, ganan 400 mil pesos, pagan un alquiler de 200 mil, tienen que mantenerse y comprar los remedios, ¿con qué lo hacen? no tienen dinero para hacerlo, tenemos que estar entre nosotros ayudándonos, ¿por qué? sí trabajamos toda una vida, es triste«, afirmó Amalia.

El sindicato también rechazó el veto presidencial a la moratoria previsional, el aumento de haberes de los jubilados y la ley de emergencia en discapacidad.

PAMI: «desmentimos totalmente que no haya atención»

En relación a la provisión de pañales recordaron que «en solo dos meses, el nuevo esquema de provisión implementada en junio permitió concretar más de 30 millones de pañales entregados en todo el país, en más de 280 mil envíos a afiliados».

Por último, sobre la provisión de leña explicaron que desde la partida de subprograma Calor Mayor a la UGL XXVII Río Negro, se destina «la suma de alrededor de 360 millones pesos para la cobertura de 1145 personas afiliadas en situación de vulnerabilidad social y habitacional» que residen en las localidades de Comallo, Pilcaniyeu, Ingeniero Jacobacci, Gral. Roca, Los Menucos, Sierra Colorada, Ramos Mejía, Maquinchao, Bariloche, Cervantes y las áreas rurales y parajes circundantes a éstas.