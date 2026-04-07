En el hospital más grande del mundo, dos cirujanos de Bariloche y Roca aprenden a operar con robots

Los cirujanos Matías Lescano y Alejandro Vona, especializados en cirugía de tórax en Bariloche y General Roca, participaron de una capacitación en el Shanghai Pulmonary Hospital, el centro torácico más grande del mundo.

«El Shanghai Pulmonary Hospital es el sueño de cualquier cirujano apasionado por su profesión», describe el cirujano español Diego González Rivas, artífice de la Unidad de Cirugía Torácica Mínimamente Invasiva y, creador y actual director del programa de entrenamiento videotoracoscópica Uniportal en el Shanghai Pulmonary Hospital.

Su técnica permite extirpar tumores de pulmón a través de una única incisión, minimizando el dolor y el riesgo de complicaciones en el postoperatorio. Esto permite a los pacientes recibir el alta hospitalaria en las primeras 48 horas.

La capacitación se extendió por dos semanas. Foto: gentileza

En la capacitación que se extendió por dos semanas participaron 35 médicos de Alemania, Rumania, Eslovenia, Costa Rica, España, Rusia y Argentina, entre otros países. «Convocan a especialistas -cirujanos de tórax- que envían el Currículum Vitae y de acuerdo a la experiencia, son seleccionados. Por la mañana, se presentaban los casos más importantes. Hablamos de 150 casos por día. Algo impensado: ese número es lo que opera el Hospital Italiano por año», describió Lescano ya de regreso a Bariloche.

El Shanghai Pulmonary Hospital cuenta con ocho edificios destinados a patologías de tórax. Dos de ellos están abocados a cirugías, con 27 quirófanos. «Después de la presentación, se hacía una charla informativa sobre algún tema, como cirugía de tráquea, robótica, lobectomía. Luego, íbamos al quirófano donde estábamos 12 horas viendo todas las cirugías. No paran. Es impresionante desde la tecnología, el manejo y lo sistematizado que están. Al tener tanta experiencia pueden operar y resolver casos complejos de manera rápida», explicó Lescano.

Matías Lescano es cirujano torácico en el Hospital Ramón Carrillo de Bariloche. Foto: gentileza

El creador de la técnica

¿Quién es el español que dirige ese programa en China? González Rivas creó «la técnica uniportal» (o de un solo puerto). «Fue un paradigma de la cirugía torácica que cambió la cirugía convencional grande y dolorosa. Así se empezó con una cirugía miniinvasiva. Todo arrancó con cinco incisiones que pasaron a ser 4, 3, 2 hasta que este español ideó la técnica uniportal«, comentó Lescano.

A través de una sola incisión, se metía una cámara y se implementaban unas pinzas especiales. «Este español se planteó sobre el mejor lugar para entrenar y concluyó que la mayor cantidad de casos estaban en Shangai. Se comprometió a enseñarles la técnica y así empezó a operar. Su objetivo fue divulgar la técnica en todo el mundo para que se reprodujera. Antes nadie divulgaba cuando tenía una técnica nueva, él optó por otro camino», señaló este médico que trabaja en el hospital Ramón Carrillo de Bariloche, el Sanatorio San Carlos y el Hospital Privado Regional.

La capacitación se extendió por dos semanas. Foto: gentileza

Desde hace 15 años, este español dicta masterclasses por todo el mundo. Lescano conoció la técnica uniportal durante una capacitación en Los Ángeles. Decidió implementarla en su regreso al país en 2016. «Estuve cinco años como cirujano de tórax en Cemic en Buenos Aires hasta que decidí radicarme en Bariloche. Acá no había cirujano de tórax y lo cierto es que eran reticentes. Me decían que no hacía falta. Sucede que los pacientes debían viajar a Buenos Aires. Desde entonces, muchos se quedan en Bariloche«, advirtió.

Poco a poco, comenzó a implementar diversos tipos de procedimientos para extraer desde un pedazo de pulmón -si había una mancha- o sacar el pulmón entero.

La cirugía se puede seguir haciendo de manera convencional o con esta pequeña incisión de cuatro centímetros. «La recuperación postoperatoria -acotó Lescano- es fantástica: más rápida y menos dolorosa. Antes los pacientes recibían el alta en 10 días; ahora, en solo dos días se van. Y a la hora de la cirugía, ya pueden estar caminando«. También recalcó que «técnicamente, es mejor que operar en forma abierta. Con la cámara se observa todo mejor, más ampliado».

El dato 470 cirujanos procedentes de 70 países diferentes ya han sido capacitados por el español Diego Gonzáles Rivas.

El Shanghai Pulmonary Hospital es el centro torácico más grande del mundo. Foto: gentileza

Rumbo a la cirugía robótica

Lescano aclaró que la cirugía sigue evolucionando, ahora con robots. Su sueño es implementar esto en Río Negro. «Está evolucionando rápidamente y ya van por la tercera generación. Pero el equipo cuesta 3 millones de dólares. Ya se implementó en el Hospital Italiano, Rosario y próximamente, en Misiones. Recuerdo cuando arrancó la cirugía laparoscópica, los antiguos cirujanos decían que era una locura, que era mala praxis porque ‘no se podía operar con palitos’. Hoy día, no existe cirugía de vesícula o de apéndice que se haga de forma convencional. Con la cirugía robótica va a pasar lo mismo«, reflexionó.

Durante la capacitación, Lescano también experimentó cirugías complejas «con pacientes no intubados». «Es algo muy novedoso. Todos los pacientes que se operan pasan por anestesia general. Hay que conectarlos a un respirador y ponerles un tubo en la tráquea. Para estas cirugías de tórax idearon poner un tubo cortito en la boca y al paciente, se le hace una sedación como en las colonoscopías. Esto evita la invasión de una intubación. Todo el equipo debe estar especializado en esa técnica, pero ya lo están implementando«, puntualizó.

Matías Lescano es cirujano torácico en el Hospital Ramón Carrillo de Bariloche. Foto: gentileza

Durante esas semanas en China, los profesionales se mostraron sorprendidos por «perros robots» que juegan con los pacientes, les bailan y hasta los llevan a la habitación. Por otra parte, cada habitación tiene una pantalla que especifica el listado de médicos y enfermeros a cargo. El personal, a su vez, cuenta con otra pantalla donde se exhibe el reloj de cada paciente con los datos de la presión, la frecuencia cardíaca y respiratoria. «Con una banda en la cabeza hacen electrocardiogramas y pueden conocer el grado de estrés de los pacientes, enfermeras y cirujanos. Todo por inteligencia artificial», agregó Lescano.

¿Por qué el interés de implementar poco a poco estos avances en Río Negro? «Para salir de la zona de confort. Cuando hablo de cirugía robótica en Bariloche, me dicen que estoy loco pero esto ya se está implementando en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y arrancan en Misiones y Mendoza. Esto no para«, respondió Lescano que ya lleva ocho años con la cirugía «uniportal» y hoy logró armar un equipo en Bariloche.