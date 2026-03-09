En fotos | Varios barrios de Neuquén con agua turbia y baja presión luego de la tormenta: qué dijo EPAS
Los vecinos afectados son principalmente quienes están abastecidos del río Limay. Qué dijo la provincia sobre su uso para saneamiento y consumo.
La alerta meteorológica no falló este domingo y se registraron fuertes tormentas en Neuquén. Debido a la intensidad del fenómeno, el río Limay presenta altos niveles de turbidez este lunes y varios vecinos se vieron afectados. Qué dijo el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS).
Según precisó el EPAS, las recientes lluvias afectaron al 20% de los usuarios de la ciudad, particularmente a quienes se abastecen desde los bombeos del río Limay.
«El resto de la Ciudad, aproximadamente un 80%, no presenta esta situación dado que la fuente de suministro es del lago Mari Menuco que no resultó afectado», indicaron.
Entre las zonas afectadas -precisaron- se encuentran los barrios del sur de la ciudad, desde la Avenida Mosconi hacia el río, y algunos sectores del centro.
Además, señalaron que estos mismos barrios «podrán experimentar baja presión» porque la alta turbiedad disminuye la capacidad de potabilización del sistema Río Grande, Ramal Refuerzo Leguizamón y Balsa las Perlas.
«Se produce menor cantidad ya que las partículas y sedimentos ralentizan las plantas y obligan a realizar el retrolavado de filtros con mayor frecuencia», detallaron.
Además, informaron que se reforzaron los controles sobre el río Limay para revisar la «dosificación de hipoclorito de sodio y aumentar la inyección del mismo en todos los bombeos» con el fin de poder garantizar la calidad bacteriológica.
Asimismo, aclararon que «no es posible precisar con exactitud» a qué hora se regularizará el servicio por cuestiones climáticas, aunque están realizaron «las purgas necesarias en las redes para agilizar los tiempos».
Aguas turbias en Neuquén: qué se puede y no se debe hacer
Desde EPAS reportaron que el agua «es apta para saneamiento, lavado e higiene personal» a pesar que puede presentar otra coloración por «tener materia en suspensión».
Por último, recomendaron que, de ser posible, «no consumir el agua de red en la zona afectada temporalmente».
