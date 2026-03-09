Rescataron a siete personas que iban en camionetas y quedaron varadas durante la tormenta en Rincón de los Sauces

Las tormentas se sintieron con intensidad en distintos puntos de Neuquén. En Rincón de los Sauces se registraron los mayores inconvenientes. Hubo que rescatar a siete personas que habían quedado varadas cerca de la Ruta 6.

Desde Defensa Civil, dependiente de la Secretaría de Emergencia y Gestión de Riesgos, señalaron que todas las rutas provinciales y pasos fronterizos se encuentran habilitados este lunes.

Rescate de varados en Rincón de los Sauces por las tormentas

Las precipitaciones más intensas activaron en Rincón de los Sauce los cañadones naturales que rodean la localidad. En ese sector, equipos de emergencia debieron asistir a dos camionetas con siete ocupantes que quedaron varadas al intentar cruzar un cañadón activo en cercanías de la Ruta Provincial 6. “Se montó un operativo con bomberos, Defensa Civil y Vialidad para rescatar a las personas, que no presentaban lesiones, y luego retirar los vehículos”, detalló el director provincial de Protección Civil, Carlos Cruz.

El funcionario explicó que las condiciones meteorológicas ya habían sido previstas en alertas emitidos previamente. “Tuvimos períodos de inestabilidad durante todo el inicio y transcurso del fin de semana, esde el viernes por la noche hasta el domingo”, señaló en declaraciones a RTN.

Foto: Gentileza Municipalidad de Rincón de los Sauces.

Cruz indicó que “producto del trabajo conjunto entre el Servicio Meteorológico, la AIC (Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas) y la Secretaría de Emergencias, a través de Protección Civil, se llevó adelante el monitoreo y la asistencia junto a Vialidad, Policía, defensas civiles y bomberos voluntarios”.

Finalmente, señaló que para los próximos días se esperan condiciones climáticas más estables. “Durante esta semana podría registrarse algo de inestabilidad, pero luego se prevén días con mejores condiciones y temperaturas cálidas”, concluyó.