En fotos: lo que dejó la explosión del depósito de pirotecnia en Roca este sábado

Este sábado un hecho insólito se registró en Roca: explotó un depósito de pirotecnia. Bomberos trabajan en el lugar para establecer qué fue lo que sucedió. Vecinos afirman que el dueño del lugar sufrió heridas, pero las fuentes oficiales aún no confirman la información. Según trascendió, el estallido fue tal que se escuchó a más de diez cuadras. Así se ve el escenario que dejó el siniestro.

Foto: Juan Thomes

«Estamos trabajando con Bomberos y Defensa Civil. No tenemos por el momento un número de víctimas», informó el comisario José González a Diario RÍO NEGRO.

Foto: Juan Thomes.

Dónde fue la explosión de un depósito de «pirotecnia» en Roca

La explosión en el depósito de fuegos artificiales ocurrió en el barrio San Juan de Roca. Las autoridades solicitaron a los vecinos evitar el lugar para permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

Foto: Juan Thomes.

El lamentable hecho tuvo lugar en la calle Rohde al 1800, entre Cipolletti y Libertad. En el sector se montó un gran operativo policial, que restringe la circulación de vehículos y vecinos.

Foto: Juan Thomes.

Foto: Andrés Maripe.