Mapa | Dónde fue la explosión de un depósito de «pirotecnia» en Roca: restringen el paso a vehículos y vecinos

La mañana del sábado, en el barrio San Juan de Roca, se vio sacudida por una fuerte explosión en un depósito de fuegos artificiales. Las autoridades solicitaron a los vecinos evitar el lugar para permitir el trabajo de los equipos de emergencia. Según trascendió, el estallido fue tal que se escuchó a más de diez cuadras.

El lamentable hecho tuvo lugar en la calle Rohde al 1800, entre Cipolletti y Libertad. En el sector se montó un gran operativo policial, que restringe la circulación de vehículos y vecinos.

Habría un herido con quemadura y sería el dueño de la casa

«Estamos trabajando con Bomberos y Defensa Civil. No tenemos por el momento un número de víctimas», informó el comisario José González a Diario RÍO NEGRO. Sin embargo, testigos indicaron que vieron al propietario con heridas de quemaduras.

Las autoridades solicitan a los vecinos no concurrir al lugar Foto: Andrés Maripe.

Hasta el momento se desconocen las causas exactas de la explosión. González adelantó que el estallido ocurrió en una «fábrica de pirotecnia», aparentemente clandestina. Los equipos de emergencia trabajan arduamente en el lugar y solicitan a los vecinos que no concurran a la zona.