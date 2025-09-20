Explotó un depósito con pirotecnia en Roca: se montó un gran operativo policial, habría una persona herida

Este sábado por la mañana los vecinos de Roca se vieron sorprendidos por el ruido de una fuerte explosión. El hecho se registró en barrio San Juan, sobre Coronel Rodhe. Fuentes policiales informaron que ocurrió en una «fábrica de pirotecnia» y si bien no confirmaron heridos, testigos indicaron que vieron al propietario con heridas de quemaduras.

Fuerte operativo policial por la explosión en Roca

El comisario José González informó a Diario RÍO NEGRO que se montó un dispositivo cerrojo en el lugar para evitar el paso de vehículos y vecinos. Si bien se desconoce cómo ocurrió, adelantó que hubo una explosión en una «fábrica de pirotecnia», aparentemente clandestina.

«Estamos trabajando con Bomberos y Defensa Civil. No tenemos por el momento un número de víctimas», precisó.

Foto: Juan Thomes

Explosión en Roca: el relato de vecinos y testigos

Según información a la que pudo acceder a Diario RÍO NEGRO el lugar funcionaba como un depósito clandestino ubicado sobre Coronel Rodhe, entre Cipolletti y Libertad.

Foto: Andrés Maripe

Varios testigos informaron a este medio que en principio se registró una fuerte explosión y a los pocos minutos comenzó el estruendo de la pirotecnia. Los vecinos lindantes tuvieron que autoevacuarse por el miedo a que las explosiones alcancen sus viviendas.

Además fueron ellos quienes informaron que el propietario de la casa salió con quemaduras y un balde de agua. Si bien esta información no logró ser confirmada por Diario RÍO NEGRO, sí se pudo constatar que al sitio arribó una ambulancia y el personal estaba asistiendo a una persona.