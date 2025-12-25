En medio del brindis de Navidad, un incendio forestal se desató al este de Bariloche

Cuando el reloj marcó las doce de la noche, comenzaron a sentirse todo tipo de estruendos pese a que la pirotecnia está prohibida por ordenanza en Bariloche y las sirenas de los bomberos. Un incendio forestal fue denunciado en la calle Los Radales y 25 de Mayo, al este de Bariloche, en la zona conocida como «la Barda del Ñireco».

Ese sector tiene una fuerte pendiente hacia el arroyo Ñireco y está cubierto de pastizales. El fuego se originó en el sector de abajo y se propagó hacia arriba, con el riesgo de afectar las viviendas de la calle Radales.

De inmediato, cuatro móviles del Servicio Provincial de Lucha contra Incendios Forestales (Splif) Bariloche, con 10 combatientes, y otros tres móviles de Bomberos Voluntarios Cuartel Centro se desplazaron hasta el lugar para combatir las llamas. Los trabajos se extendieron por casi dos horas hasta que lograron contener el siniestro.

«Estaba todo muy seco pero afortunadamente, el fuego no tuvo un avance rápido. No había viento en esa parte. Finalmente, afectó una superficie de 40 por 20, entre mosqueta, pastizales, álamo y retamas», sintetizó Nelson Leal, subjefe del Splif Bariloche.

Si bien hubo quienes atribuyeron el incendio al uso de pirotecnia, también hubo quienes denunciaron que un hombre prendió fuego en ese sector.