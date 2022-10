En menos de un mes renovarán la pista del aeropuerto de Chos Malal

El gobierno provincial en la voz del propio Omar Gutiérrez confirmó que se realizarán las obras para renovar la pista del aeropuerto de Chos Malal. El mandatario adelantó que las tareas demandarán cinco meses y costará unos 500 millones de pesos.



La obra significará una importante avanzada en la conectividad y comenzará sus tareas de demolición de la pista actual y la construcción de una completamente nueva.



Durante el anuncio, Gutiérrez explicó que «Chos Malal y la zona Norte tienen un gran futuro de la mano del turismo”, expresó y detalló que la obra tiene una inversión de 500 millones de pesos.

Según lo explicado, la obra tendrá tres etapas. La primera consiste en la remoción del pavimento asfáltico y paquete estructural deteriorado existente en la pista del aeropuerto, que comprende unos 49 mil metros cuadrados. Luego se ejecutará el saneamiento de la sub rasante y colocación de la nueva sub base granular en diez centímetros de espesor en una superficie de 51.750 metros cuadrados. Por último, se ejecutará una base granular y pavimentación asfáltica de la pista. La obra consiste en la recompactación de la sub base existente, colocación de base granular en 15 centímetros de espesor y carpeta asfáltica en una superficie de 49 mil metros cuadrados, y 7,5 centímetros de espesor.



Los trabajos en la estación aérea de Chos Malal, según el Gobierno, son parte de un plan más amplio para mejorar la infraestructura y, de esa forma, incrementar progresivamente la conectividad aérea en Neuquén.



Como parte de estas obras, durante el 2022 también se realizó la adaptación para el arribo de conexiones internacionales en el aeropuerto Aviador Campos de Chapelco. Esa remodelación implicó una inversión que superó 125 millones de pesos y también favorece el aparcamiento simultáneo de dos aeronaves y la recepción de vuelos procedentes de otros puntos del país y también de Brasil, en temporada turística.