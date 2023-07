En Neuquén 12 hijos e hijas de víctimas de femicidio reciben la reparación económica de la ley Brisa

Al menos 103 víctimas directas de femicidio, de las 226 que hubo en 2022 en Argentina, tenían a cargo a 227 niñas, niños o adolescentes (de 0 a 17 años de edad), 4 con algún tipo de discapacidad. El dato, que pertenece al informe que publica la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, revela una pequeña porción del daño que generan los asesinatos en contexto de violencia de género. La frecuencia apabulla: solo el año pasado ocurrió en promedio 1 cada 39 horas.

Hace cinco años se sancionó la ley 27.452 que creó el «Régimen de Reparación Económica para Niños, Niñas y Adolescentes«, conocido también como ley Brisa. Alcanza aquellos chicos y chicas, hasta los 21 años de edad, cuyos padres hayan sido procesados y/o condenados como autor, coautor, instigador o cómplice del femicidio de sus madres. También comprende los casos en los que estos varones hayan muerto.

La remuneración es equivalente a una jubilación mínima. Hasta los 18 años quien lo cobra es la persona cuidadora de esos chicos y chicas, y a partir de los 18 lo reciben de forma personal. Quienes tiene una discapacidad lo perciben sin límite de edad.

El trámite involucra al Anses, al ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y a la secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). Además hay una comisión de seguimiento.

La titular de la UDAI de Anses Neuquén, María Taboada, aseguró que desde 2020 a 2023 hubo 19 chicos y chicas que recibieron la reparación en la provincia y hoy son 12. El haber mínimo es de $70.900. Esta cifra se actualiza en cada aumento jubilatorio.

El organismo es el que recibe la documentación y genera el expediente electrónico. Lo manda al ministerio de Mujeres que elabora un informe técnico y luego al Senaf para su evaluación. Justamente la directora nacional de Promoción y Protección Integral de la secretaría, Alejandra Shanahan, dijo que su trabajo es «verificar quien está ejerciendo el cuidado de ese niño, niña, cuya madre fue víctima de femicidio y terminamos el proceso normativo de asignación de la reparación».

Taboada indicó que si el femicidio ocurrió después de la sanción de la ley, se cobra a partir de la fecha del hecho, y si fue antes se empieza a contar con retroactividad al 26 julio del 2018, que es la fecha de promulgación.

«El trámite lo realiza la persona que la justicia pone a cargo de los niños y para el inicio se flexibilizaron un poco los requisitos. No somos estrictos al momento de iniciar una prestación, tratamos de no rechazarla salvo que sea muy evidente o que carezcan absolutamente de la documentación que les exige. Si hay una tenencia provisoria, una medida de cuidado, o incluso una tutela provisoria o vencida lo iniciamos con eso», afirmó Taboada. La prestación se cobra por niño, no por familia.

La funcionaria aclaró que no es necesario tener una condena firme por femicidio para reclamar la asignación, sino que puede presentarse una certificación judicial que indique la apertura de la causa a juicio.

El tiempo de tramitación previsto es de 90 días hábiles, pero eso varía en función de si se reúne toda la documentación exigida.

En lo que va de 2023 hubo 5 femicidios en Neuquén, de los cuales 4 de las víctimas tenían hijos e hijas y la quinta es justamente una de ellas: Luz de los Milagros Prieto, de 20 años.