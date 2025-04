En Neuquén, más de 30 mil personas tienen alguna discapacidad: «Falta mucho por hacer»

Por primera vez, la provincia de Neuquén cuenta con un informe oficial que sistematiza datos sobre personas con discapacidad. El documento, elaborado por el Gobierno, indica que 30.548 personas tienen un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente. ¿Qué significan estos números en materia de derechos de las personas con discapacidad? Desde el Foro Permanente en Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aseguraron que «falta mucho por hacer».

El ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres elaboró el informe “Estado de situación de las personas con discapacidad en la provincia del Neuquén”, un trabajo realizado a través de la Unidad de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales (Upeps).

Además, el informe se nutre de los aportes del Foro Provincial de Participación Ciudadana en Discapacidad, desarrollado en octubre de 2024 durante el Mes de la Concientización y de las Acciones para la Inclusión Plena, conforme a lo establecido en la Ley Provincial N°3.300.

«Es muy bien recibido este documento», señaló la referente del Foro Permanente en Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Daniela Carrera. «Lo recibimos con mucho agrado porque es la primera vez que tenemos la información de esta manera», consideró.

A pesar de considerarlo un pequeño paso en materia de derechos, Carrera indicó que los números no son 100% un reflejo fehaciente de la población. «La información está basada en el Certificado Único de Discapacidad, y eso, como lo dice el informe, es una información parcial”, explicó. “Hay mucha gente que tiene discapacidad y no tiene certificado. No es obligatorio tenerlo, es una herramienta legal para acceder a prestaciones”, agregó.

Detalla que casi la mitad de los certificados se concentran en la ciudad de Neuquén, seguida por San Martín de los Andes y Plottier. Esta distribución responde también a la ubicación de las Juntas Evaluadoras: la Junta Central de la capital provincial emitió el 74,5% de los CUD.

“Hasta hace muy poco no había demasiadas juntas en el interior. Tampoco la gente tenía información adecuada sobre para qué sirve el certificado. Entonces, ¿Qué pasa en las demás localidades?”, cuestionó Carrera.

El informe mismo asegura que aún persisten obstáculos como la accesibilidad geográfica y la falta de conocimiento en zonas rurales sobre la existencia y utilidad del certificado.

Entre otros datos, el informe identificó que más de la mitad de las personas con CUD (53,2%) tiene entre 15 y 64 años. El 22,9% son menores de 15 años y el 23,9% adultos mayores, con picos en los grupos de 5 a 9 años y entre los 50 y 69 años.

En cuanto al tipo de discapacidad, el 26% corresponde a discapacidad físico-motora (7.947 personas), seguida por la discapacidad mental con un 21,9% (6.703). El 79,9% de las personas certificadas tiene un solo tipo de discapacidad, y el 20,1% presenta más de una.

La referente del foro también destacó: “Nos interesa el posicionamiento que hay respecto a la mirada de las personas con discapacidad, en consonancia con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Se habla desde un modelo social de igualdad, y eso es fundamental”.

Una mirada amigable en Neuquén sobre discapacidad que contrasta con la nacional

La mirada positiva a nivel provincial contrasta con una fuerte preocupación por la situación nacional. Carrera fue tajante: “A nivel nacional retrocedimos 200 años”.

Esto lo explicó con hechos concretos: “Hace un mes la Agencia Nacional de Discapacidad sacó una resolución que volvió a términos que ya no se usaban, con una mirada médica e invalidante. Dijeron que la iban a derogar, pero todavía no lo hicieron. Y eso muestra la visión que tienen sobre las personas con discapacidad”.

Uno de los temas que más alarma genera es el proceso de auditorías sobre las pensiones no contributivas. “No nos oponemos a que haya auditorías, pero se están haciendo sin información clara, sin acompañamiento», aseguró Carrera.

Indicó que las personas reciben una carta documento con un lenguaje técnico que solo los intima a presentarse con documentación médica actualizada, «sin saber bien qué presentar ni qué plazos hay».

El impacto que eso tiene es lo peor: “Para quienes viven de esa pensión, que no es de 300 mil pesos, es una incertidumbre total. El acceso al trabajo es un abismo. Aunque quisieran, la mayoría no puede por todas las barreras que existen”, indicó Carrera, que es madre de una joven con discapacidad que tiene 21 años y no consigue trabajo. Una persona que lo vive en carne propia.

La mirada sobre la discapacidad, un problema estructural lleno de barreras

Carrera insistió en que el problema no es individual, sino estructural: “El concepto de discapacidad no tiene que ver solamente con la persona, sino con las barreras«, aseguró. Explicó que éstas impiden acceder a los mismos derechos que las demás personas y que una de ellas es la falta de información.

Durante la elaboración del informe, el Foro Provincial de Participación Ciudadana en Discapacidad destacó la persistencia de barreras físicas que dificultan la autonomía y la circulación en el espacio público, como falta de rampas, veredas en mal estado, escasa señalización, baños no adaptados y la ausencia de pictogramas en edificios públicos y escuelas.

Además de los obstáculos físicos, las personas con discapacidad enfrentan barreras actitudinales profundamente arraigadas en la sociedad. Estas se manifiestan en prejuicios, infantilización y discriminación cotidiana, como la exclusión de actividades escolares o la falta de espacios de intercambio con personas sin discapacidad.

Durante el Foro se destacó que estas barreras son las más difíciles de superar porque están naturalizadas, y requieren un cambio cultural basado en la empatía, la escucha activa y la sensibilización continua.

En cuanto al acceso al mundo laboral sigue siendo una deuda pendiente. Solo el 16% de las personas con CUD en Neuquén está empleada, una cifra que evidencia las múltiples barreras que persisten en los entornos de trabajo.

Muchas personas encuentran múltiples barreras para su inserción laboral, desde la falta de oportunidades hasta el estigma de que “no pueden hacer nada”. A esto se suman las desigualdades salariales y la escasa oferta formativa que prepare para la vida adulta y el mundo laboral.

Por eso, aunque celebran el informe provincial, desde el Foro Permanente en Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad remarcan que no alcanza: “Falta mucho por hacer», manifestó la referente.

Aseguró que «en la provincia también estamos lejos de una inclusión plena». «Necesitamos ajustes y apoyos en todos los espacios: en la escuela, en el trabajo, en lo cotidiano. Siempre pongo un ejemplo simple: ¿cuántos niños con discapacidad van a un cumpleaños? Las transformaciones empiezan por esas cosas”, reflexionó.