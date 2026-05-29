El Gobierno anunció una reforma de la Ley General de Sociedades para impulsar inversiones y desregular el sector privado

El Gobierno anunció el envío al Congreso de la Ley de Sociedades.

El Gobierno de Javier Milei anunció este viernes el envío al Congreso de un proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades. La iniciativa fue anticipada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y luego desarrollada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

“Con esta reforma, Argentina adapta su derecho societario a la economía del siglo XXI y le dice al mundo: vengan a invertir acá”, aseguró el funcionario.

A través de sus redes sociales, Sturzenegger explicó que se trata de una modificación de la normativa impulsada durante la presidencia de Alejandro Agustín Lanusse.

“Es un proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades del presidente Lanusse, que nos debíamos hace tiempo. Se suma al conjunto de reformas muy profundas que estamos implementando y que van a consolidar la trayectoria de crecimiento que ya venimos transitando”, señaló.

El ministro sostuvo que el objetivo es reemplazar un esquema que definió como “rígido y anacrónico” por un marco basado en la autonomía y la desregulación.

“El proyecto nos mueve de un régimen rígido y anacrónico, construido sobre la desconfianza al sector privado, a un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación”, afirmó.

Entre los principales cambios propuestos, explicó que las normas de la ley pasarán a ser supletorias y que el estatuto de cada sociedad tendrá prioridad.

“Se termina la tutela del Estado sobre cómo los socios organizan sus negocios. Las normas de la ley pasan a ser supletorias: el estatuto manda”, indicó.

En ese sentido, remarcó que las restricciones estatales “serán excepcionales y de interpretación restrictiva”.

“Los registros públicos no podrán dictar resoluciones que limiten lo que la ley permite”, agregó.

Según detalló el funcionario, el proyecto también elimina “trabas burocráticas” vinculadas a los registros públicos.

El objeto social de las sociedades podrá ser amplio y plural, sin obligación de conexidad entre actividades. Además, si el estatuto no especifica un objeto determinado, se entenderá que la empresa puede desarrollar cualquier actividad lícita.

“Implica menos trabas burocráticas y más libertad para trabajar”, sostuvo.

Otro de los puntos incluidos en la reforma es la posibilidad de que las sociedades sometan sus conflictos internos al derecho extranjero o al derecho mercantil internacional.

“También podrán pactar cláusulas arbitrales en el estatuto para resolver controversias sin depender de la lentitud de la justicia. Este tipo de libertad de contrato ha sido el pilar de otros centros mundiales de negocios como Dubái”, expresó Sturzenegger.

El ministro señaló además que en Dubái las relaciones societarias se resuelven según la legislación elegida por los socios.

Uno de los aspectos destacados por el Gobierno es el proceso de digitalización integral de las sociedades.

“Permitimos la digitalización plena de la sociedad: domicilio electrónico, libros y registros digitales, asambleas a distancia, constitución de la sociedad por firma digital o electrónica, legajo digital público para cada empresa. Con este proyecto, el expediente en papel queda en la historia”, concluyó.