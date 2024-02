Usuarios de Neuquén comenzaron a pagar más de 6.000 pesos adicionales en las facturas de CALF

Los usuarios residenciales comenzaron a recibir la boleta de CALF con los ítems incorporados de la ecotasa y la cuota 1 de 96, por el pago de la deuda de CALF con Cammesa: las boletas que llegaban a 15 mil pesos promedio superaron ampliamiente los 20.000 pesos en esta facturación. No llegó con troquel o código de barras diferenciado, como se había adelantado oficialmente, en tanto desde CALF aconsejaron dirigirse al municipio para expresar su oposición al pago de la tasa.

En la facturación no se incorporó el ítem con la tasa por los valores del EPAS, algo que también está autorizado por la misma ordenanza 14647, sin embargo, CALF y el EPAS no firmaron aún el acuerdo específico para hacer ese cobro. CALF fue autorizado el 30 de noviembre, como agente de retención de otras tasas e impuestos y así surgió la incorporación de estos ítems a la factura eléctrica.

El acuerdo con el Ejecutivo Municipal, le permitió a la entidad incluir el pago de la deuda con Cammesa a los usuarios. Por su lado el municipio, pidió el cese del juicio que la cooperativa le entabló durante la conducción de Carlos Ciapponi, por no autorizar subas cuando Cammesa incrementó la tarifa.

Los residenciales, que tenían hasta el mes pasado una factura de 10, 15 ó 20.000 pesos por su gasto en energía y otros conceptos, recibieron un extra de 6.013 pesos a partir de ahora, discriminados en $3.114 pesos por la ecotasa y $2.899 del «acuerdo CALF Cammesa». El acuerdo corresponde al pago de la deuda en cuotas por 8 años, y será actualizada semestralmente.

Los ítems por la ordenanza 14645 tienen una bonificación del 50% en el caso de los jubilados. Sin embargo, con un solo troquel de pago o código, los jubilados deberán hacer un trámite previo en el municipio para luego ir a pagar la boleta de luz.

En la factura, la cooperativa informó que «podrá manifestar su oposición al pago de la contribución al nuevo complejo CAN» en la subsecretaría de Ingresos Públicos, ubicada en Rivadavia 167.

Consultada sobre la implementación del beneficio, la subsecretaria de Ingresos Públicos de la comuna, Mónica Pesce, aclaró que se eximirá del 50% de la ecotasa (3.114 pesos) no del pago de la cuota por la deuda de Calf con Cammesa. Agregó que deberán presentar su condición de jubilados, la factura de CALF y ese listado se presentará a la cooperativa para que «en la próxima facturación, se le haga el descuento».

No quedó en claro si habrá un reconocimiento del actual pago que se hará sin el descuento para que no genere mora. «Sobre la inscripción de la oposición a la tasa, todo el mundo tiene derecho a no estar de acuerdo, haremos la actuación administrativa y lo vamos a responder», dijo Pesce en tanto advirtió que ese reclamo no le exime del pago.

Si no se cobra en tiempo y forma, se acumula la deuda y opera el corte de luz si la morosidad aumenta.

En total, son más de 100 mil los usuarios residenciales en Neuquén a los que se les incorporó la nueva tasa de la municipalidad y la deuda de la cooperativa con Cammesa, mientras que el segundo segmento que comenzó antes a recibir la facturación de energía, los T2 (unos 1000 comerciantes y pymes) pagaron 41.372 pesos por los dos ítems con la facturación que se emitió la semana pasada y tenía vencimiento el 20 de febrero.

Los grandes usuarios -que alcanzan a 277 registrados como T3 tienen importes adicionales al consumo que llegan a 377.521 pesos.

Mientras que la ecotasa se incorporó a la ordenanza tarifaria y tendrá un reajuste anual, la cuota por 8 años de la deuda con la distribuidora de Energía, se actualizará cada 6 meses.