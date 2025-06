La Ruta 151 suma reclamos: ahora un municipio hará un banderazo para visibilizar su mal estado

Este viernes 20 de junio, mientras se lleva a cabo el acto oficial por el Día de la Bandera, vecinos y vecinas realizarán también un banderazo sobre la Ruta Nacional 151, en reclamo por su urgente reparación. El comunicado fue difundido por la Municipalidad de 25 de Mayo, en La Pampa.

La actividad busca aprovechar el contexto simbólico de la fecha patria para visibilizar una problemática que afecta a toda la comunidad. La Ruta 151, fundamental para la conexión regional, se encuentra en un estado de deterioro avanzado.

Según informaron, la actividad se realizará el viernes a las 11, en el kilómetro 151 de la Ruta Nacional 11. «Nos reuniremos para participar del Banderazo. Es una oportunidad para hacer oír tu voz», expresó el comunicado de la Municipalidad de 25 de Mayo.

«Llevar la bandera no es solo un homenaje a nuestro pasado, es también un compromiso con el presente y el futuro», señalaron los organizadores. El banderazo se desarrollará en un clima de «respeto y compromiso ciudadano», agregaron.

Conductores en alerta por el «mal estado» de la Ruta 151

La Ruta 151 inicia en la transitada rotonda de Cipolletti y termina a pocos kilómetros de Santa Isabel, un pequeño pueblo de la provincia pampeana. Son en total 315 kilómetros que recorre el territorio nacional y acumula un sinfín de problemas.

Si bien el camino en Río Negro también es crítico, la situación es más complicada en el tramo de La Pampa que se encuentra entre 25 de Mayo y Algarrobo del Águila. Ese trayecto reúne unos 100 kilómetros -casi el 30% del total del camino- está prácticamente intransitable.

Según la información difundida por este medio cuando realizó un relevo del estado de la Ruta, muchos automovilistas eligen circular por la banquina porque la cantidad de pozos hace imposible el paso. No solo genera demoras, también un gran peligro para quienes no conocen ese tramo: no hay señalización.