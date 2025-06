Video | Así se ve la «abandonada» Ruta 151: conductores en alerta por su «mal estado» y el peligro que corren en cada viaje

El «mal estado» de la Ruta Nacional 151 vuelve a ser el centro de reclamos por parte de conductores y conductoras de Río Negro e incluso La Pampa. Su deterioro no solo rompe vehículos, sino que implica un gran peligro para quienes deben tomar esa vía para realizar sus viajes. En las últimas horas se viralizó un video que compartió una vecina de Catriel alertando la situación:

La Ruta 151 volvió a estar en el ojo de las críticas después de que se difundiera un fallo judicial en el cual un hombre fue indemnizado por los daños sufridos en su auto al circular por esa vía.

Si bien condenaron a una aseguradora, hay quienes manifestaron que las autoridades nacionales deberían responsabilizarse porque el deterioro del camino se debe a la falta de obras viales.

Conductores en alerta por el «mal estado» de la Ruta 151

El 16 de junio, una vecina de Catriel hizo uso de su perfil en Facebook para compartir dos videos que muestran el estado de la ruta. «Es impresionante lo mal que está la Ruta 151 acceso a Catriel. A tener cuidado gente. Precaución», escribió.

Esta ruta desde hace años acumula críticas y reclamos. Los vecinos que la transitan de forma cotidiana son los que más alzan la voz, pero también los viajantes o familiares de aquellas personas que murieron de manera trágica en la Ruta 151.

Los automovilistas alertaron que el camino fue escenario de múltiples incidentes, algunos de ellos fatales como el ocurrido en febrero de este año donde una pareja que viajaba desde Neuquén a Mendoza sufrió un vuelco y uno de ellos murió.

La Ruta 151, un camino lleno de reclamos. Foto archivo.

Los residentes de la zona aseguraron que hace años reclaman obras y mantenimiento. Una nota publicada por este medio en 2020 informó en aquel entonces sobre la situación crítica de la Ruta 151. Y la situación ahora, cinco años después, sigue siendo la misma.

La Ruta 151 inicia en la transitada rotonda de Cipolletti y termina a pocos kilómetros de Santa Isabel, un pequeño pueblo de la provincia pampeana. Son en total 315 kilómetros que recorre el territorio nacional y acumula un sinfín de problemas.

Si bien el camino en Río Negro también es crítico, la situación es más complicada en el tramo de La Pampa que se encuentra entre 25 de Mayo y Algarrobo del Águila. Ese trayecto reúne unos 100 kilómetros -casi el 30% del total del camino- está prácticamente intransitable.

Según la información difundida por este medio cuando realizó un relevo del estado de la Ruta, muchos automovilistas eligen circular por la banquina porque la cantidad de pozos hace imposible el paso. No solo genera demoras, también un gran peligro para quienes no conocen ese tramo: no hay señalización.