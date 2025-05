En una salida escolar, estudiantes encontraron una ranita de “ceja corta”, de alto valor especial, en el parque Lanín

En una salida a la cascada Chachín en el corazón del parque nacional Lanín, un grupo de estudiantes de sexto grado de la escuela 89 de San Martín de los Andes descubrió una rana «de ceja corta» que apenas se diferenciaba de un colchón de hojas. Se trata de una especie considerada de valor especial para tres áreas protegidas, como el Lanín, Nahuel Huapi y Los Alerces.

La rana de ceja corta puede llegar a medir apenas hasta 4,5 centímetros, tiene la pata y dedos largos y su piel es lisa de color marrón verdoso con algunas manchas. Se destaca por tener la línea ocular corta (“ceja”) muy marcada, de ahí su nombre. Vive en los valles cordilleranos desde Aluminé hasta El Bolsón, hasta 1.100 metros sobre el nivel del mar.

Suele encontrársela en sectores húmedos como mallines, costas de los ríos y lagos entre la vegetación, en los juncales, debajo de la hojarasca mojada, entre los troncos y las piedras.

«No son tan sencillas de ver por su tamaño. No crecen más de 4 centímetros. Es raro verlas«, comentaron desde el parque Lanín.

Los Guardianes del Bosque de la escuela 89 de San Martín de los Andes. Foto: gentileza

En busca de huellas, rastros y sonidos

El parque Lanín ofrece una excursión lacustre hasta el paraje Chachín, sin costo, a todos los alumnos de sexto grado de San Martín de los Andes y escuelas de los alrededores.

Desde 2021, previamente al paseo, los chicos concurren al Centro de Visitantes y Museo del parque nacional para aprender sobre el ambiente que visitarán y los recaudos que deben tomar para su conservación. «Los incitamos a que sean investigadores, científicos. Les contamos sobre algunas especies que habitan el bosque andino patagónico: algunas muy difíciles de ver como la ranita de Darwin o el Pudu Pudu y otras, más fáciles de encontrar, como el chucao, el chimango o el carancho», especificó Fernanda Diana Lavalle, educadora ambiental del parque Lanín.

En la charla se hace hincapié en los rastros, las huellas, los sonidos. «Les hacemos escuchar el sonido de algunas aves y les contamos cómo pueden ayudar a la conservación. Resaltamos la importancia de ir al bosque con curiosidad, con actitud de observador, tomar notas porque los datos obtenidos en terreno son útiles. También les pedimos siempre que cuando vean algo que les llame la atención nos avisen», comentó y agregó: «Y esto, después de tantos años, dio sus frutos: la escuela de San Martín hizo este feedback«.

La charla previa a la salida a la cascada de Chachín. Foto: gentileza

Días atrás, un docente de la escuela 89 envió un mensaje al parque Lanín comentando que, durante el paseo, habían creído ver una ranita de Darwin y adjuntaba una foto del anfibio. «Al ver la imagen, un biólogo confirmó que era una ranita de ceja corta, considerada de valor especial en tres áreas protegidas. No hay tantos registros de esa rana», señaló Diana Lavalle y resaltó el rol del docente en la salida y su aviso sobre el hallazgo.

Por eso, ese registro de la «rana de ceja corta» formará parte de la base de datos del Sistema de Información de Biodiversidad de la Administración de Parques Nacionales.

Tras la confirmación del hallazgo, los referentes del parque Lanín concurrieron a la escuela para entregarles a los alumnos una insignia que los nombra «Guardianes del Bosque«. El eje está puesto en el concepto de ciencia ciudadana: en este caso, se hace hincapié en que los chicos también son parte y pueden aportar. «Todo esto nos enriquece mucho. No necesariamente uno debe ser investigador con título para cargar un registro», mencionó Diana Lavalle.

Otro dato interesante de la experiencia es que la ranita fue encontrada cerca de la cascada, al borde del sendero. “En la charla resaltamos la importancia de respetar los senderos habilitados y no alterar las áreas que no están bien marcadas porque quizás, sin darnos cuenta, podemos pisar a estos animales. Lo vivieron en carne propia. No hay que correr la hojarasca ni llevar perros a los juncales. Se logró el objetivo: despertar la curiosidad en los chicos, que exploren, que generen contacto. Entendieron la importancia de investigar antes de salir al terreno”, mencionó.