Encontraron muerta a una mujer en situación de calle dentro de un edificio abandonado en Bariloche: investigan las causas

El edificio abandonado del expoliclínico Arbos fue el lugar del hallazgo de la persona sin vida en Bariloche. Archivo

Durante la madrugada de este jueves los vecinos de Bariloche fueron testigos de un gran operativo policial y médico que se desplegó ante el hallazgo de una mujer muerta.

La persona fue encontrada en el edificio abandonado del expoliclínico Arbos y, según lo confirmado, era una persona en situación de calle conocida en la ciudad.

Muerte de una mujer en Bariloche: investigan las causas

El hecho se ubicó en el edificio que se ubica en la Diagonal Capraro y Sarmiento. Fuentes oficiales informaron a Diario RÍO NEGRO que tomaron conocimiento del hecho cuando fueron alertados por personal de salud quienes recibieron el aviso de un ciudadano.

Según lo declarado, había una persona inconsciente en el interior del edificio y por ello solicitó ayuda. Los médicos arribaron al sitio y constataron que, lamentablemente, la mujer ya no presentaba signos vitales.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron a este medio que en el caso intervino la fiscal de turno Daniela Ortiz Celoria y también el Gabinete de Criminalística con el fin de realizar las pericias correspondientes.

Si bien aún se desconoce la identidad, se pudo constatar que se trataba de una mujer que en su momento fue paciente de salud mental y se encontraba en una situación de «extrema vulnerabilidad»: