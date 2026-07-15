Dolor en Villa La Angostura por la muerte de una querida docente y un reconocido médico en la Ruta 35

La muerte de la docente Sara Noemí Bengoa y el médico Lorenzo Oreste Manera conmocionó a toda la ciudad de Villa La Angostura. La pareja se encontraba en medio de un viaje, pero cuando circulaba por la Ruta Nacional 35 quedaron involucrados en un choque múltiple. La muerte de ambos fue casi inmediata.

El trágico siniestro ocurrió el martes en Córdoba, pero tomó mayor repercusión este 15 de julio cuando se conocieron sus identidades. Toda la comunidad, incluida el Ejecutivo municipal y el hospital de Villa La Angostura, expresaron su pesar con emotivos mensajes.

Conmoción en Villa La Angostura: la despedida a Manera y Bengoa

La Municipalidad de Villa La Angostura luego de expresar su profundo pesar, recordó la «calidez, dedicación y el profundo compromiso» que ambos tuvieron con la comunidad, Bengoa por su profesión de docente y Manera por su profesión de médico.

«El Dr. Manera dedicó gran parte de su vida al cuidado de la salud de los vecinos de nuestra localidad, desempeñándose durante muchos años como médico y también como director del Hospital de Villa La Angostura. Su compromiso, vocación de servicio y calidad humana dejaron una huella imborrable en la comunidad», destacaron y en tanto por la mujer, agregaron: «Sara Bengoa será recordada por su destacada labor como docente, especialmente en la Escuela Nº 104, donde acompañó la formación de numerosas generaciones de angosturenses. Su calidez, dedicación y profundo compromiso con la educación y con la comunidad permanecerán en la memoria de todos».

Tiempo después, las autoridades del Hospital Dr. Oscar Arraiz de Villa La Angostura también se pronunciaron y mediante un comunicado los despidieron: «El Dr. Manera fue parte de la historia de nuestro hospital y del sistema público de salud de Villa La Angostura. Como médico y ex Director de esta institución, ejerció su profesión con compromiso, vocación de servicio y una profunda dedicación al cuidado de la comunidad, dejando una huella que perdurará en quienes compartieron su camino».

En el mismo texto, escribieron: «También despedimos con respeto a la Sra. Sara Bengoa, cuya vocación docente y compromiso con la educación contribuyeron a la formación de generaciones de vecinos de nuestra localidad».

Los mensajes de despedidas se multiplicaron en redes sociales. Tanto vecinos como allegados coincidieron en que eran personas «únicas y amorosas» que serán recordados por quienes tuvieron la oportunidad de conocerlos en vida.