Encontraron una nena de 11 años muerta en Berazategui: detuvieron a su familia

Encontraron a una nena de 11 años ahorcada en su casa y detuvieron a cuatro intengrantes de su familia. (Foto: DDI Quilmes).

Una nena de 11 años, identificada como Nerea Geraldine Pereira, fue encontrada muerta esta madrugada en su vivienda ubicada en la calle 19 al 1500, entre 115 y 116, en la localidad bonaerense de Berazategui. El caso, que en un principio se investigó como un posible suicidio, dio un giro drástico tras conocerse los resultados preliminares de la autopsia.

La autopsia reveló lesiones y abuso: detuvieron a su familia

El hallazgo ocurrió cerca de las 2, cuando efectivos del Comando de Patrullas acudieron al domicilio tras una llamada al 911. Minutos antes, la abuela de la menor, Mónica Villalba, la había encontrado ahorcada en el baño de la propiedad.

En un primer momento la causa fue caratulada como averiguación de causales de muerte, pero el informe forense encendió las alarmas de los investigadores. Los médicos detectaron que el cuerpo de la nena presentaba lesiones compatibles con golpes en la espalda y signos de una hemorragia interna. A su vez, hallaron indicios de abuso sexual de antigua data.

Ante este escenario, la fiscal Gabriela Mateos, titular de la UFI 3 de Berazategui, dispuso que la Subdelegación Departamental de Investigaciones de la zona tome las riendas del expediente y ordenó allanamientos de urgencia.

Como resultado de las diligencias, la Policía detuvo a cuatro familiares directos que convivían con la víctima: su madre, Rocío Pereira; la abuela, Mónica Villalba; y dos tíos maternos, Ezequiel Pereira y Enzo Sánchez. La causa pasó a investigarse bajo la figura de abandono de persona seguido de muerte, aunque la calificación legal podría modificarse con el avance de las pericias.

Durante las primeras horas del procedimiento, la familia declaró que la niña atravesaba serios conflictos personales con su madre. Esa hipótesis es analizada por la Fiscalía mientras se recopilan testimonios, se resguarda la escena del hecho y se aguardan los estudios complementarios tras el traslado del cuerpo a la morgue judicial.