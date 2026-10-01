Retenciones salariales a estatales de Río Negro: un gremio presentó un proyecto con límites

En su presentación, el gremio docente incorporó recibos con netos salariales en cero. Foto: Marcelo Ochoa.

Unter formalizó un proyecto para limitar los códigos de descuento sobre los salarios docentes. La iniciativa fue presentada por el vocal gremial Mario Floriani ante el Consejo Provincial de Educación y propone un tope del 20% del haber.

La propuesta busca alcanzar a unos 23.000 docentes y surge en un contexto de creciente endeudamiento, que en el Estado provincial se expresa en fuertes retenciones sobre los salarios mediante los códigos de descuento habilitados.

El planteo gremial se conoce mientras en el Poder Judicial se acumulan acciones individuales por las quitas y el Gobierno provincial analiza posibles mecanismos para limitar los descuentos.

Esta semana, el Superior Tribunal de Justicia rechazó un planteo de la Provincia contra una sentencia de la Cámara de Trabajo de Viedma que estableció topes en las retenciones que se aplicaban a una docente rionegrina.

Ese fallo se concentra en ese caso y, por eso, el gremio docente propone una salida general frente al alto endeudamiento existente. Floriani advierte que, en algunos casos, las retenciones superan el 80% del haber mensual y reclama una “intervención inmediata del Estado” para evitar que los descuentos comprometan los ingresos docentes.

La presentación del vocal anexa copias de recibos docentes, entre ellos, dos documentos con diferentes retenciones de organizaciones que concluyen con un neto de cero.

La propuesta se fundamenta en normas nacionales y provinciales, decretos, dictámenes judiciales, convenios y pactos internacionales vinculados con la protección del salario.

El escrito sostiene que el salario tiene “carácter alimentario”, por estar destinado a cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia, y considera que los descuentos deben mantenerse dentro de límites que garanticen esa protección.

Floriani pidió al Consejo de Educación, que preside la ministra Patricia Campos, analizar “alternativas frente al endeudamiento del sector docente”, especialmente entre quienes tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza.

En ese contexto, el sindicato plantea que los descuentos mediante códigos no puedan superar “el 20% del salario docente” y, además, se plantea que en “algunos casos las retenciones superan el 80% del haber mensual”.

El reciente antecedente del STJ

Simultáneamente, el Superior Tribunal de Justicia confirmó una resolución de la Cámara de Trabajo de Viedma donde se estableció un límite para los descuentos aplicados a una docente rionegrina.

La Cámara había ordenado al Ministerio de Educación controlar mensualmente que las quitas practicadas por las entidades involucradas “no redujeran el ingreso de la docente por debajo de la canasta básica alimentaria para un adulto y un menor”.

La Provincia recurrió al STJ, que consideró “mal concedido el recurso extraordinario” y confirmó así la resolución de la Cámara.

El máximo tribunal no fijó un porcentaje general de descuento. Por el contrario, en su análisis dejó establecido que la decisión corresponde al caso particular. Los jueces valoraron la situación concreta de la mujer, que tenía un hijo menor, no recibía entonces aportes del padre y afrontaba gastos de vivienda y tratamientos de salud.

La sentencia fue adoptada por mayoría, con los votos de Apcarian, Liliana Piccinini, Sergio Ceci y Cecilia Criado. Sergio Barotto votó en disidencia.

Barotto entendió que la sentencia de Cámara debía ser revocada porque el “amparo no constituye la herramienta adecuada para las cuestiones patrimoniales”. Según su voto, el tema debía analizarse en un proceso con “debate pleno y prueba”.