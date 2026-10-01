Tiene 11 años, le apasiona tejer y es la tejedora más joven de la Patagonia

Antonella Hernández tiene 11 años, es de Maquinchao, Río Negro y encontró en el telar mapuche una pasión que comenzó a desarrollar desde muy pequeña. Actualmente es considerada la tejedora de telar mapuche más joven de la Patagonia y sus trabajos ya se encuentran a la venta.

Su acercamiento al tejido comenzó cuando tenía 7 años. En ese momento vio por primera vez a su tía realizar trabajos en telar y quedó fascinada con la actividad. Desde entonces, el interés se convirtió en una práctica que continúa hasta la actualidad.

Hace aproximadamente un año y medio comenzó a asistir a un taller de telar. Con el tiempo fue incorporando nuevas técnicas y diseños, hasta llegar a realizar patrones más complejos, entre ellos letras, rombos y “arañitas”.

“Es un orgullo para la familia”

Su mamá acompaña de cerca este proceso, aunque reconoce que no sabe tejer y que todavía le resulta difícil comprender el trabajo que realiza su hija.

“Es un orgullo para la familia”, cuenta. “Yo no tejo, la voy a ver a sus clases y no entiendo, es difícil. La acompaño en lo que a ella le gusta”, afirma en una entrevista para Canal 10.

La dedicación de Antonella también sorprende a su familia. Su mamá cuenta que en algunas ocasiones intenta convencerla de que deje el telar por un rato para compartir tiempo con sus amigas.

“Hay veces que le digo que vaya con sus amigas porque son las 6 de la tarde y ella está tejiendo. Hay días hermosos, sus amigas la invitan a jugar y ella les dice que no, es muy exigente”, relata.

A sus 11 años, Antonella continúa aprendiendo y perfeccionando sus trabajos en telar mapuche. Lo que comenzó a los 7 años, al observar a su tía, se transformó en una actividad a la que dedica gran parte de su tiempo y que ya le permite ofrecer sus propios diseños.