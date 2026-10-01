VIDEO | Un hombre de 80 años perdió el control del auto y atropelló a 13 personas en Salta

Un hombre de 80 años perdió el control del Renault 11 que conducía y atropelló a 13 personas, entre ellas cuatro menores de edad, en la localidad salteña de Cerrillos. El accidente ocurrió este miércoles por la noche sobre la avenida General Güemes, en el tramo urbano de la Ruta Nacional 68.

El vehículo se subió a la vereda y embistió a un grupo de personas que se encontraba frente a una escribanía. El momento quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

En las imágenes se observa a varias personas reunidas sobre la vereda, algunas de pie y otras sentadas. En cuestión de segundos, el Renault 11 salió de la calzada y avanzó hacia el grupo.

🚨 Dramático: un auto atropelló a varias personas en Salta



📹 Un Renault 11 perdió el control, se subió a la vereda y embistió a personas que hacían fila frente a una carnicería en Cerrillos.



Al menos 10 personas resultaron heridas. Un hombre sufrió lesiones graves. pic.twitter.com/DwoUYztkFh — La Red San Luis (@LaRedSanLuis) October 1, 2026

Algunas personas lograron apartarse antes del impacto, mientras que otras fueron atropelladas y quedaron tendidas sobre el piso. Luego del choque, quienes no resultaron afectados comenzaron a asistir a los heridos.

Cuatro menores resultaron heridos

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, nueve adultos y cuatro menores resultaron lesionados como consecuencia del accidente. Algunos fueron atendidos en el lugar, mientras que otros debieron ser trasladados a distintos centros de salud.

Tres de los menores fueron derivados al Hospital Público Materno Infantil de la capital provincial. Dos de ellos, de 11 y 5 años, sufrieron politraumatismos leves y fueron dados de alta luego de que los estudios descartaran lesiones de gravedad.

Una bebé de un año permanece internada en observación, aunque se encuentra fuera de peligro.

Entre los adultos también hubo personas trasladadas al Hospital San Bernardo. De acuerdo con la información difundida por medios locales, tres ya recibieron el alta y una mujer continúa internada en condición estable.

Investigan por qué el hombre perdió el control

El conductor viajaba solo y también recibió asistencia médica después del accidente. La Policía le realizó un test de alcoholemia que dio negativo y constató que contaba con la documentación correspondiente en regla.

Ahora, la investigación busca establecer qué provocó que el hombre perdiera el control del Renault 11. Una de las hipótesis iniciales apunta a una posible descompensación mientras manejaba, aunque esta posibilidad no fue confirmada oficialmente.

La fiscal penal Verónica Simesen de Bielke ordenó distintas medidas para reconstruir la mecánica del accidente. Entre ellas, dispuso el secuestro del vehículo, peritajes de Criminalística, declaraciones testimoniales y el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona.

Además, debido a que entre las personas heridas hay menores de edad, se dio intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces.