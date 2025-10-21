Encuentran un cuerpo en el río Neuquén en El Chañar: concuerda con un hombre desaparecido

Hallaron un cuerpo en el rio Neuquén en el margen norte en San Patricio del Chañar. Según confirmaron fuentes relacionadas, su descripción «aparentemente» concuerda con un hombre desaparecido en el río. Personal de Prefectura que colaboraba en la búsqueda lo encontró.

«Todavía estamos trabajando en el lugar», indicaron a Diario RÍO NEGRO. Informaron que se trata de un sector es de difícil acceso, a la altura de la Picada 2 «conocido como Puesto Salamanca». Se aguarda a las autoridades judiciales.

Policía de Neuquén y Prefectura trabajan en el lugar. (Gentileza).

De acuerdo a la información difundida, las características del cuerpo coinciden con el hombre de 44 años que había desaparecido en el río Neuquén este lunes 20 de octubre



Encontraron un cuerpo en el río Negro cerca de Guardia Mitre: investigan si corresponde a Carlos Tomasini

Prefectura Naval Argentina encontró este martes el cuerpo de un hombre en el río Negro, a la altura del kilómetro 58, en las cercanías de la balsa de Guardia Mitre. El comisario Gustavo Rodríguez confirmó a Diario RÍO NEGRO que, si bien se trata de un hombre, al momento del hallazgo no fue posible su identificación.

Fuentes de la Fiscalía precisaron que el hallazgo se produjo específicamente del lado de Conesa, en el marco de un rastrillaje que se llevaba adelante en respuesta a dos denuncias. La primera se relaciona con la búsqueda activa de un joven de 20 años oriundo de Viedma, mientras que la segunda responde a la búsqueda de un prófugo en el marco de una causa por «abigeato» (robo de ganado).

La principal hipótesis de la investigación se centra en determinar si el cuerpo pertenece a Carlos Alberto Tomasini, un joven de 20 años oriundo de Viedma. Tomasini se encuentra desaparecido desde el 8 de octubre, fecha en que fue visto por última vez al salir de su domicilio en el barrio San Martín.

Desde el Ministerio Público Fiscal se aclaró que el personal está trabajando en la compleja tarea de retirar el cuerpo del agua para luego poder avanzar en las diligencias. Por este motivo, aún no fue posible determinar la edad del hombre.

La Fiscalía informó que se dispuso la realización de la autopsia correspondiente para el día miércoles. Este procedimiento forense será fundamental para determinar la causa de la muerte y lograr la identificación oficial de la persona encontrada, lo que permitirá confirmar o descartar si se trata del joven Tomasini.